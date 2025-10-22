Febbre rossoblù: domenica al Franchi gli ultras non andranno in protesta per i 300 posti resi disponibili. Il dodicesimo uomo: in tremila all’Arena Nazionale. E per la sfida al Napoli polverizzati 28.000 biglietti

Il Bologna corre, l’entusiasmo galoppa, la magia continua: dove per magia si intende la connessione tra squadra e ambiente, ovvero tifo e città al seguito. A Bucarest, ci saranno oltre 3mila tifosi rossoblù: settore ospiti da 2820 posti esaurito, e bolognesi presenti sono annunciati anche in tribuna grazie ai 200 biglietti messi a disposizione dalla società ai club e tifosi che hanno acquistato tagliandi direttamente per la tribuna dello stadio Arena nazionale di Bucarest, per un match che si preannuncia caldo: tra un Bologna a caccia della vittoria del rilancio e di una favola europea e una Steaua in cui il tecnico si gioca la panchina. L’eccezione sarà a Firenze domenica, con la tifoseria rossoblù che promette di disertare il Franchi. Ma per protesta nei confronti del club Viola, che se in Europa concede 1.200 tagliandi al settore ospiti, pur al netto dei lavori sull’impianto, con il Bologna non più di 300 posti: vuoi per la rivalità, vuoi per le polemiche seguite all’esultanza (peralto sobria) della scorsa stagione di Vincenzo Italiano dopo il successo casalingo dei rossoblù contro la sua ex squadra, che mandò su tutte le furie Pradè. Trecento furono i posto concessi un anno fa, 300 saranno quelli destinati alla tifoseria domenica. E allora il tifo ha preannunciato l’assenza per protesta, sentendosi preso in giro. Assenza per protesta non per mancanza di amore: infatti il tutto esaurito è garantito in Europa a Bucarest, con la voglia di coltivare una nuova favola in salsa rossoblù dopo la conquista della Champions di due anni fa e della Coppa Italia nell’ultima.

Ma non è finita: è già stata superata quota 25mila presenti al Dall’Ara in vista della gara interna con il Torino che si terrà tra una settimana esatta, nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di serie A. Ed è già corsa al biglietto e per la successiva gara casalinga di campionato: quella contro i campioni d’Italia del Napoli, che andrà in scena al Dall’Ara il 9 novembre, valida per l’undicesima giornata. Già sfondata la quota dei 28mila presenti, si viaggia verso un tutto esaurito da circa 32.500 presenti con grande anticipo sui tempi, nel tentativo di confermare contro i granata e i partenopei il Dall’Ara al ruolo di fortino: in casa il Bologna ha vinto tre gare su tre (con Como, Genoa e Pisa) in campionato, pareggiando con il Friburgo in Europa League. Trovato slancio e quinto posto a Cagliari, insegue la vittoria esterna della svolta in Europa e le conferme casalinghe per spostare l’asticella sempre più sù.

Marcello Giordano