Febbre rossoblù. In mille allo store per Orso e Cala. E Bologna freme

Per dire quanto sia grande in queste ore la voglia di sognare del popolo rossoblù, galvanizzato dal quarto posto in classifica e dall’idea di giocarsi al Dall’Ara, a stretto giro di posta, due spareggi-Champions ravvicinati con Roma e Atalanta. Ieri pomeriggio, per farsi firmare autografi e scattare un selfie con Riccardo Orsolini e Riccardo Calafiori, il Bfc store del Dall’Ara è andato in tilt. Ma è stato un tilt di passione: un migliaio di tifosi in coda, tutti rigorosamente registrati con largo anticipo sul portale del club, per guadagnarsi il privilegio di abbracciare due dei loro beniamini. Anche da qui si misura la passione della città del calcio.

Il Bologna-Roma di domenica, peraltro, scalderebbe già di per sé, a dispetto delle basse temperature di questi giorni. Nel dubbio ieri un appello a riempire lo stadio è arrivato dal comunicato congiunto di Centro Bologna Clubs e Futuro Rossoblù. "Nessuno di noi – scrivono i tifosi – avrebbe pensato dopo 15 giornate, a dispetto anche dei tanti torti subiti, di essere quarti in classifica con la Roma e di giocarci domenica uno scontro diretto che può valere, anche solo per una sera, un quarto posto in solitaria. Crediamo che domenica sia giusto far sentire ai ragazzi tutto il calore possibile invitando i tifosi bolognesi, non solo quelli della curva, a recarsi allo stadio con una sciarpa eo una bandiera per colorare ancora di più il Dall’Ara".

‘Coloriamo il Dall’Ara di rossoblù’, è stata la sponda di Casteldebole, che sul sito ufficiale del club ieri a sua volta ha rilanciato la ‘chiamata al Dall’Ara’ dei bolognesi. Pieno o parzialmente pieno che sia Motta confida che il Dall’Ara si confermi il fortino quasi inespugnabile (unica eccezione il ko col Milan alla prima di campionato) che fin qui ha portato il grosso dei punti alla causa rossoblù. Anche perché proprio nella sua casa, da qui alla fine del girone di andata, il Bologna giocherà tre partite su quattro: le sfide con Roma (17 dicembre), Atalanta (23 dicembre) e Genoa (5 gennaio). In mezzo, tra Atalanta e Genoa, la trasferta sul campo dell’Udinese il 30 dicembre.

Fattore Dall’Ara, si diceva. Fin qui 16 dei 25 punti che i rossoblù hanno in classifica li hanno conquistati davanti al proprio pubblico, effetto di 5 vittorie, un pari e una sconfitta. In trasferta la vittoria all’Arechi ha diminuito il gap tra i due rendimenti, ma resta pur sempre doppia (2,29 contro 1,13) la media punti a partita in casa rispetto a quella lontano dal Dall’Ara. Va da sé che gli appelli di ieri servono anche a convincere gli indecisi. L’ultimo dato disponibile di prevendita è fermo a 23 mila spettatori, ma da qui a domenica c’è tutto il tempo per riempire i vuoti degli unici settori con posti disponibili: distinti e tribuna. In fondo non capita tutti i giorni di vivere un sogno Champions.