Federico si è raccontato al podcast ’Bsmt’ di Gazzoli: "Tante cose mi hanno fatto male, mi insultavano perché mettevo la gonna. Se fossi omosessuale, ne andrei fiero». Berna: "Mi davano del gay. E che problema ci sarebbe?»

Questa volta la giocata non l’ha rischiata, tanto per citare una celebre frase che da tempo lo accompagna in tutto e per tutto, questa volta la giocata l’ha proprio fatta, e gli è anche riuscita a Federico Bernardeschi, con successo. Il campo presto (si spera) lo farà parlare, anche se oggi sono più mugugni che sorrisi, ma c’è ancora tempo per riscattarsi. Fuori, invece, la sua voce è entrata nella porta della gente, dritta nel sette. Da vero numero dieci. Quello che a Bologna da quest’estate ha stampato sulla maglia, lo stesso che però in passato non sempre ha rappresentato vanto e prestigio, anzi, molto più spesso è stato più un peso, un motivo di sfogo e derisione. E qui non si parla di campo, di un gol sbagliato o di uno stop mancato, quelli fanno parte del mestiere, ma di giudizi, pesanti, trancianti, quelli che fanno più male: quelli che ti entrano dentro e ti divorano tutto ciò che hai, anche se da fuori non si vede. Di questo e non solo ha parlato al "Basement" (o "BSMT") Federico Bernardeschi, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli, che di volta in volta si apre al dialogo coi personaggi più influenti dello spettacolo e dello sport. Due ore abbondanti di riflessioni e rivelazioni, di tutto ciò che fa da contorno alla vita di un campione, poi sì, anche un po’ di pallone, ma quello viene dopo.

"Perché ci sono tante cose che mi hanno fatto male, malissimo – ha spiegato il fantasista rossoblù –. Dodici anni fa, quando avevo 20 anni, mi presentavo nello spogliatoio della Fiorentina con la gonna e me ne hanno dette e scritte di ogni, anche sul giornale… Ma qual era il problema? Se a me la gonna piace, la metto", ha raccontato, lui che sulla propria pelle ha sperimentato offese continue e derisioni, per nulla. "E sapete quante volte mi hanno detto che sono gay? – ha aggiunto Berna –. E se lo fossi? Che problema ci sarebbe, anzi, ne andrei fiero. Chapeu, a chi ha fatto coming out. La gente deve capire che in questo mondo ognuno deve essere libero di fare quello che vuole".

Un messaggio forte, deciso, "devastante", lo ha definito sui social lo stesso autore del podcast, Gianluca Gazzoli. E proprio sui social in tanti lo hanno virtualmente voluto abbracciare, proprio come ha fatto Bologna al suo arrivo. "Qui sono stato accolto benissimo. Il gruppo ha valori importanti, con alle spalle una società seria, e i risultati si vedono. Il Mondiale? Sono tornato anche per questo, è un’esperienza che mi manca: vedremo, tutto può succedere".

Giovanni Poggi