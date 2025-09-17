Fenucci aspetta il Bologna. "Non siamo preoccupati. Quest’inizio poteva starci. Fiducia totale in Italiano»

OZZANO (Bologna)"Non siamo preoccupati, perché sapevamo che l’inizio di campionato non sarebbe stato facile. Massima fiducia in Italiano e in questi calciatori". Se ci fosse un’università che insegna i mille modi con cui mettere la sordina a tensioni e preoccupazioni, Claudio Fenucci ne sarebbe l’incontrastato rettore.

Roma, Como e Milan per il Bologna certificano già una partenza lenta, non tanto in termini di punti in classifica (+1 rispetto a un anno fa) quanto di meccanismi ancora da assimilare, un problema che è saltato agli occhi domenica notte nel ko del Meazza. Ansia da prestazione sabato col Genoa? No, giura Fenucci. "Avevamo messo in conto che le trasferte in casa di Roma e Milan sarebbero state difficili", dice l’ad rossoblù diffondendo calma olimpica nella sede della Pelliconi, leader mondiale nella produzione di chiusure per il ‘food & beverage’ e top partner rossoblù che in questa stagione esibisce il proprio marchio sulle maglie da allenamento.

"Gli inizi di campionato sono complicati per tutti – spiega Fenucci –. Abbiamo un gruppo che si deve ancora assemblare per bene per tornare in linea con le prestazioni dell’anno scorso. Ma Italiano e il suo staff sanno in quale direzione lavorare. Speriamo nell’inserimento dei nuovi, che fin qui si sono visti poco". Speriamo anche che la fame del gruppo sia ancora quella delle ultime due stagioni, ingrediente indispensabile per cucinarne una terza all’altezza delle precedenti. "Capisco il mister quando ha detto che bisogna riattaccare la spina – argomenta Fenucci –. Ci sta che inconsciamente, dopo il raggiungimento di un traguardo storico come la Coppa Italia, un po’ di motivazioni possano venir meno: ma non credo che sia questo il caso. Questo è un gruppo che lavora sempre con grande intensità".

Il club invece lavora già sui rinnovi di contratto, in scadenza più o meno vicina. Capitolo Lucumi: "A Jhon abbiamo fatto una proposta, vedremo di capire la sua risposta. Devo fargli i complimenti per come si è comportato da professionista". Sottinteso: dopo che il club gli ha sbarrato le porte dell’uscita negandogli l’opzione Sunderland.

E poi c’è Orsolini, altro pezzo da novanta che andrà in scadenza nel 2027. "Parleremo a breve con l’agente perché mancano due anni alla scadenza ma vogliamo farci trovare pronti. Orso è un giocatore particolare. Noi lo sentiamo parte integrante di noi e lui s’immedesima completamente col club: se ci sono queste condizioni di carattere emotivo il rinnovo sarà facile". L’Europa League che bussa alle porte impone una riflessione: "La risposta dei tifosi in tema di abbonamenti è stata soddisfacente (ancora non è stato comunicato il dato finale, ndr), anche se l’Europa League non è la Champions". Quanto allo spinoso tema stadio, "incontrerò presto il ministro Abodi, ma è più importante che venga emanato il decreto attuativo del provvedimento fatto dal governo: da lì capiremo meglio i ruoli del commissario e come verranno applicate le risorse destinate al fondo strategico per gli stadi".