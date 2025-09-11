Fergie Il Milan per scrivere un nuovo inizio

In panchina sedeva Mihajlovic, Medel e Soumaoro giostravano in difesa, Vignato in regia (brividi), Kasius sulla corsia destra (doppi brividi) e la coppia Barrow-Arnautovic in attacco. A sei minuti dal novantesimo di quel Milan-Bologna di tre anni fa Lewis Ferguson, subentrando a Jerdy Schouten in una partita già decisa dai gol di Leao e Giroud, faceva il suo debutto ufficiale con la maglia del Bologna. Si torna sempre, prima o poi, sul luogo in cui tutto è cominciato. E Ferguson spera di tornarci domenica notte al Mezza, con annessa speranza che i suoi minuti in campo siano assai più dei nove (6 più recupero) che gli regalò quel 27 agosto 2022 Sinisa alla terza di campionato, in una delle ultime apparizioni del tecnico serbo, di lì a pochi mesi piegato dalla leucemia, da allenatore del Bologna.

Lewis frigge dalla voglia di riprendersi il Bologna, dopo l’infortunio al polpaccio rimediato a inizio agosto che gli è costato un eloquente ‘zero’ nella casella dei minuti giocati con Roma e Como. Gli è andata assai meglio in nazionale, dove il cittì Steve Clarke ha rafforzato il suo status di titolare dandogli fiducia dal primo minuto nelle due trasferte con Danimarca (0-0) e Bielorussia (0-2), tappe di avvicinamento al Mondiale 2026 che il capitano rossoblù ha giocato per intero.

Un’iniezione di autostima importante per un ragazzo che a 26 anni ha bisogno di tornare a sentirsi al centro del mondo rossoblù, come non gli è accaduto con continuità negli ultimi dieci mesi, punteggiati da ben tre infortuni muscolari, forse il prezzo (elevato) da pagare al ritorno in campo dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio. A proposito di infortuni: Ferguson lunedì notte ha sudato freddo alla Zte Arena di Zalaegerszeg, cittadina ungherese in cui si è giocata la sfida con la Bielorussia (sanzionata col campo neutro e le porte chiuse dalla Uefa dopo il sostegno alla Russia mostrato dal governo di Minsk per l’invasione dell’Ucraina), per una bruttissima entrata di Kalinin che lo ha mandato gambe all’aria facendo temere il peggio. E invece no, Lewis si è prontamente rialzato protestando solo per il cartellino giallo con cui l’arbitro ha punito l’avversario, risparmiandogli un’espulsione che pareva scontata. Nel mirino del Ferguson nazionale di Scozia ora c’è la bestia nera Grecia, che in Nations League gelò gli scozzesi a marzo espugnando per 3-0 Hampden Park e condannando i padroni di casa alla retrocessione nella Lega B. La Grecia è infatti anche nel girone di qualificazione al Mondiale della Scozia e la rivincita ad Hampden Park andrà in scena a ottobre. "Conosciamo la loro forza – diceva Ferguson dopo il 2-0 con la Bielorussia – e dopo due trasferte consecutive non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti al nostro pubblico".

Bologna invece non vede l’ora di riavere il vero Ferguson, l’Highlander che da solo spacca(va) le partite. Domenica notte al Meazza, per il ruolo di spalla di Freuler, se la giocano lui e Moro (e in posizione più defilata Fabbian). Luci a San Siro per Lewis? Italiano ci conta.