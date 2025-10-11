Ferguson e il primo gol da eroe di Scozia: "Lo sognavo da bambino, che orgoglio"

La prima volta non si scorda mai. Specie se arriva nel tempio di Hampden Park, con addosso la maglia che ogni scozzese sente cucita sul petto e in coda a una partita che la Grecia sul piano del gioco e delle occasioni ha dominato salvo uscirne al novantesimo con le ossa rotte e la più dolorosa delle sconfitte. Giovedì notte a Glasgow ha vinto 3-1 la Scozia e ha stravinto Lewis Ferguson, il cui gol del provvisorio 2-1 segnato in mischia all’80’ è stata, per usare una metafora da highlander, la catapulta che ha fatto crollare le mura greche, spianando la strada a tre punti fondamentali nella corsa della Scozia al Mondiale americano.

Punizione calciata da Robertson, palla che carambola nella terra di nessuno a due passi dalla porta e Ferguson che è il più lesto di tutti a fulminare Tzolakis con un sinistro imprendibile.

"Mi sembrava di non segnare da così tanto tempo che è stato bello vedere il pallone entrare in rete", ha detto il centrocampista rossoblù nel dopogara raccontando l’azione che di fatto ha deciso la partita.

Digiuno decisamente lungo il suo. Ultimo gol in rossoblù il rigore trasformato nel 2-2 con la Roma del 12 gennaio scorso al Dall’Ara. Per trovare l’ultima rete su azione bisogna invece risalire al 3 marzo 2024, Gewiss Stadium, Atalanta-Bologna 1-2, vittoria fondamentale dei rossoblù di Thiago Motta nella corsa a un posto Champions. Tra le due reti, va ricordato, la rottura del crociato anteriore del ginocchio che ha frenato per sei mesi la parabola in rossoblù e in nazionale. Poi arriva una notte magica che ti ripaga di tutto.

"Da bambino la cosa che sogni è giocare e segnare per il tuo Paese – ha spiegato il classe ‘99 di Hamilton –. Ce l’ho fatta alla mia diciannovesima presenza con la maglia della nazionale, quindi mi ci è voluto un po’ di tempo. Vivo il momento con grande orgoglio, ma so che se non vinciamo anche la prossima questo successo non sarà servito a nulla".

La prossima, per la Scozia, è la sfida casalinga di domani con la morbida Bielorussia, a cui giovedì la Danimarca, che comanda il girone a pari punti, 7, a braccetto con gli scozzesi, ha rifilato un cappotto (6-0) a domicilio. In attesa dello ‘spareggio’ con la Danimarca in programma il 18 novembre ad Hampden Park Ferguson si gode il momento traendo dalla Scozia quelle soddisfazioni che fin qui gli ha regalato meno l’inizio di stagione col Bologna.

Se c’è uno della vecchia guardia che nel gruppo di Italiano sta rendendo al di sotto delle possibilità quello è proprio Ferguson, titolare due volte in Europa League, ma già accomodatosi in panchina 4 volte (su 6) in campionato. Che non abbia ancora l’intensità del Ferguson pre-infortunio è tutto da dimostrare se è vero che giovedì a Hampden Park ha deciso la partita all’80’. Di sicuro Italiano gli ha arretrato il raggio d’azione rispetto all’impiego che ne faceva Thiago: ma Lewis era mediano anche giovedì nel 4-3-3 di Steve Clark. Presto per emettere giudizi. Ma intanto c’è un Ferguson eroe di Scozia.