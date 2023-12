Fico cambia gestore. Stadio temporaneo probabili ritardi: accordi da rivedere

Nuovi ostacoli da superare, sulla strada che porta alla costruzione della Fico Arena, l’impianto temporaneo che dovrà ospitare il Bologna nel corso della cantierizzazione del Dall’Ara per il restyling. Fico ha infatti cambiato proprietà, passando nelle mani di Farinetti che ha annunciato la riapertura ad aprile del parco, sotto il nuovo nome di Grand Tour Italia.

C’erano accordi già presi tra Fico e il Bologna, che sarebbe stato rassicurato dalla nuova proprietà sulla volontà di proseguire in linea di continuità con la precedente gestione, per quel che riguarda l’argomento stadio temporaneo. Ma ci sono comunque accordi e dettagli da rivedere e soprattutto da firmare, circa parcheggi e cifre dell’operazione: cosa che probabilmente farà slittare ulteriormente in avanti i tempi di chiusura della conferenza dei servizi e il via al bando dei lavori da parte di Palazzo d’Accursio.

Il Comune, intanto, discute con il Bologna e le associazioni le osservazioni emerse nella conferenza dei servizi. Morale, la chiusura della partita dello stadio temporaneo era attesa e annunciata per fine dicembre. Quasi certamente si andrà oltre. E probabilmente, visto il cambio di proprietà e di nome del parco, il nuovo impianto non sarà più nominato Fico Arena.

