Fin qui Jonathan, erede designato del ruolo che fu di Ndoye, ha giocato pochi minuti a San Siro contro il Milan. Rowe, il ritorno a casa e una maglia da titolare. L’esterno si sta inserendo nel migliore dei modi

E’ il giocatore più atteso: non fosse altro perché rappresenta l’acquisto più oneroso della storia del club. Ma è pure il calciatore chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Ndoye, l’eroe di Roma, l’autore del gol vittoria della Coppa Italia alzata grazie alla quale i rossoblù disputeranno per il secondo anno consecutivo una Coppa Europea. Fin qui ha visto il campo venti minuti all’interno di una partita storta, la peggiore, a San Siro con il Milan. E’ passato un mese esatto, da quando il Bologna ha annunciato il suo acquisto per 17 milioni più 2,5 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita al Marsiglia.

Ma tra visite mediche, preparazione delle gare, ripartenze per l’Under 21 inglese nel corso della sosta di fatto ha avuto un paio di settimane soltanto di lavoro a tempo pieno. Da Casteldebole il messaggio è uno soltanto: pazienza, con la convinzione che il ragazzo arriverà e si inserirà nei meccanismi di Italiano. Anche perché raccontano di un ragazzo curioso, che chiede spiegazioni e consigli a staff tecnico e compagni, in primis quelli del nord Europa con cui ha legato maggiormente per questione linguistiche: da Ferguson a Holm, Odgaard, Dallinga, ma pure Bernardeschi, che parla un inglese fluente.

Il momento del suo lancio si avvicina. Tempo per allenarsi, da qui al prossimo futuro, ce ne sarà poco, ora che il Bologna inizierà a giocare ogni tre giorni con continuità. Peggio: i rossoblù rientreranno venerdì da Birmingham e sabato ripartiranno per Lecce: in mezzo un paio di allenamenti di scarico. Rowe dovrà dimostrarsi scaltro nell’imparare da sè. Ma dato il tour de force, è probabile un suo impiego dal primo minuto o a partita in corso, tra Aston Villa e Lecce.

Che speri nella vetrina europea peraltro nella sua Inghilterra è scontato. Perché Jonathan è nato a Londra da genitori giamaicani ed è cresciuto nel quartiere di Wembley, iniziando a giocare nella squadra del quartiere prima di trasferirsi a Norwich, club con cui ha conquistato la nazionale Under, oltre al trasferimento in Ligue 1 al Marsiglia, dove, dopo un inizio di stagione con il 4-3-3 e il passaggio al 3-4-2-1 da parte di De Zerbi, Rowe diventò un’alternativa a Greenwood.

A Bologna, è arrivato con la pressione e l’attesa di chi è chiamato a essere protagonista e fare la differenza. La sua stagione sta per cominciare: tra Birmingham e Lecce c’è ragionevole speranza di iniziare a vedere all’opera il nuovo acquisto, che spera di mettersi in mostra a casa sua.

Marcello Giordano