Fin qui una sola rete su punizione realizzata da Moro. E nessun gol è arrivato da un colpo di testa. I rossoblù e gli schemi sui calci piazzati

Ha fornito uno spunto su cui lavorare, la sfida con il Torino. Perché i granata, per stessa ammissione indiretta di Baroni, a Bologna si sono presentati compatti, con blocco basso: insomma, sono scesi in campo per non perdere e provare a sfruttare eventuali ripartenze.

Niente uno contro uno a tutto campo, niente profondità concessa. Anche a Parma il Bologna può attendersi una partita simile.

E con un Bologna in crescita sotto il profilo della considerazione da parte delle avversarie, non saranno le uniche gare da giocare su questi binari.

"Siamo stati poco qualitativi in alcune scelte – ha detto Zortea dopo la sfida con i granata, aggiungendo un dettaglio che dettaglio non è –. Abbiamo calciato tanti angoli e punizioni, ma non li abbiamo sfruttati a dovere".

E’ su questo che si concentra il lavoro di Italiano e del suo staff, perché in gare bloccate i piazzati possono fare la differenza. Dovranno farlo più di quanto il Bologna sia riuscito a tirarne fuori fin qui. Con 13 reti segnate in 9 gare di campionato, il Bologna ha il quarto attacco della serie A. Solo due marcature, però, sono arrivate da calcio da fermo, escludendo i penalty (2) trasformati da Orsolini con Genoa e Lecce: contro il Pisa, grazie a una punizione diretta di Moro, e a Cagliari, grazie alla zampata di Holm su torre di Odgaard, sul calcio d’angolo calciato da Bernardeschi. Fine del fatturato da piazzati.

Si lavora su schemi e tempi di inserimento, perché i calci da fermo sono sempre più importanti. Che i margini di miglioramento in fase di finalizzazione passino anche da qui lo racconta il dato che vede il Bologna al sesto posto della serie A per calci d’angolo calciati, con 50.

Ma il Bologna è pure una delle tre squadre del torneo (con Pisa e Genoa) a non aver segnato ancora di testa e questo è altro aspetto da considerare e migliorare, tenendo presente che la squadra di Italiano è sesta anche per numero di cross tentati (4,5 a partita) dietro a Inter (9), Juventus (5,8), Atalanta (5,3), Napoli (4,7), Lecce (4,6) e Roma (4,6). Ci sono margini anche in questa particolare voce statistica, perché nell’ultima stagione il Bologna mise a referto 5,2 cross a partita, terza in serie A dietro a Inter e Atalanta.

Lo staff di Italiano è al lavoro per studiare nuove soluzioni, che possano aiutare a sbloccare partite chiuse come quella con il Torino e come potrebbe essere quella con il Parma. Come lo fu inizialmente quella con il Pisa, che poi una volta sbloccata si è messa in discesa.

Marcello Giordano