Finale Coppa Italia: al via la prevendita biglietti per Bologna-Milan

La caccia al biglietto per la finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio all’Olimpico di Roma tra Bologna e Milan, può finalmente cominciare. A partire dalle 10 di stamattina, fino alle 9 di domenica 4 maggio, scatterà la prevendita dedicata agli abbonati. Ai tifosi rossoblù saranno riservati 29.393 biglietti così divisi: 8.567 in curva Nord (40 euro), 11.371 nei Distinti Nord (60 euro), 3.869 in Tribuna Monte Mario lato Nord (130 euro) e 5.236 posti in Tribuna Tevere lato Nord (130 euro). In vendita ci saranno anche i settori di Tribuna Tevere centrale (170) e Monte Mario (220), mentre per invalidi e non deambulanti con accompagnatore il ticket sarà di 50 euro. Ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, a patto che siano intestati ad altri abbonati. Dalle ore 10 del 4 maggio fino al 6 la prelazione sarà poi estesa ai possessori di Fidelity Card, che a propria volta potranno acquistare fino a 4 biglietti da intestare a possessori di Fidelity. Dalle ore 12 del 6 maggio, aprirà la libera vendita dei tagliandi eventualmente residui.

Intanto proseguono le code presso i negozi e punti vendita per la sottoscrizione di nuove tessere del tifoso. Delucidazione importante e ufficiale: le fidelity sottoscritte fino alla giornata di oggi saranno ritenute valide al fine della prelazione dal 4 al 6 maggio. Per quanto riguarda quelle sottoscritte da domani in poi, non saranno ritenute valide e i possessori dovranno attendere l’inizio della libera vendita.

Marcello Giordano