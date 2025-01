Fino al 9 febbraio squadra in campo ogni tre giorni. Senza sosta, dopo la Champions la Coppa Italia

Tra mercato e campo il tour de force è appena cominciato. Le prossime sette partite chiariranno se il Bologna sarà in corsa per l’Europa (e quale) nel rush finale. Una cosa è certa: fino al 9 febbraio i rossoblù non avranno respiro e continueranno a giocare al ritmo di una volta ogni tre giorni. Il Borussia è in archivio, ma stasera è tempo di trasferta a Empoli. Martedì il Bologna si trasferirà a Lisbona per l’ultima di Champions in programma sul campo dello Sporting e tra una settimana al Dall’Ara arriverà il Como. Non è finita, perché martedì 4 la squadra di Italiano si giocherà il passaggio alla semifinale di Coppa Italia (altra strada che può portare all’Europa) a Bergamo, al cospetto dell’Atalanta terza, certa dei playoff di Champions per gli ottavi e in corsa per la qualificazione diretta.

Infine, la trasferta di Lecce il 9 febbraio. Solo a seguire Italiano e i suoi ragazzi inizieranno a respirare e a viaggiare al ritmo di una partita a settimana, con i vantaggi che potrà comportare a livello di recupero e di preparazione delle sfide. Per ora, il Bologna dovrà stringere i denti.

Marcello Giordano