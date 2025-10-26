Fiorentina-Bologna 2-2, Fenucci duro: “Su Bernardeschi l'episodio è chiaro, serve uniformità col Var”

Bologna, 26 ottobre 2025 – Sul volto di David Niccolini c’è tutta la tensione di una gara terminata con un risultato inaspettato sino al 70’. Sì perché il Bologna ha ampiamente dominato al Franchi ma alla fine il risultato finale parla di un pareggio che sta stretto ai rossoblù ma che soprattutto è frutto di una gestione arbitrale forse non all’altezza del tipo di partita e della caratura delle squadre in campo.

L’analisi del vice di Vincenzo Italiano però parte subito dagli aspetti tattici: “Penso che si possa parlare di due partite stasera, dal 3-0 annullato dove eravamo comunque in controllo totale della partita, i ragazzi avevano fatto un match spettacolare e poi questo l’episodio dell’espulsione che ha cambiato l’inerzia, passata tutta in mano alla Fiorentina. Noi siamo stati bravi a resistere, ci portiamo a casa almeno un punto”.

Niccolini poi continua, evidenziando il dominio del Bologna a Firenze: “Oggi abbiamo cambiato 4-5 giocatori, abbiamo preparato questa partita con un video e un mezzo allenamento. I ragazzi si allenano bene, ascoltano e oggi fino al settantesimo abbiamo fatto una grandissima partita”.

Inevitabile non andare anche su Rowe, sostituito dopo essere entrato in campo pochi minuti prima dopo il rosso ad Holm. L’inglese è uscito visibilmente stizzito, reagendo in panchina per la decisione: “Con Jonathan non c’è ancora stato modo di parlare, ero più preso della partita, Non mi sono quasi accorto della reazione. Per il cambio, eravamo in contatto col mister, ha deciso in questa maniera. Bisogna accettarlo”.

Proprio Italiano che ha seguito un’altra partita a distanza, ancora alle prese con il processo di guarigione dalla polmonite. Niccolini ha raccontato di non aver ancora parlato con il collega e poi si è soffermato anche sui suoi sentimenti per il ritorno a Firenze, sua città natale e alla quale è legato sportivamente: “Il mister ancora non l’ho sentito, la delusione comunque è ancora fresca. Lo chiamerò e ci parlerò. Sono nato qui e cresciuto qui. Ho avuto la fortuna di giocare con la Fiorentina e allenarla, è sempre una grande emozione venire qui”.

Il punto conquistato oggi muove però anche la classifica, con il mister che predica calma: "Dopo 8 partite è ancora un po' presto per pensare a classifiche. Dobbiamo fare risultati, dobbiamo migliorare sul piano del gioco, su tante situazioni. Siamo a un buon punto, stiamo facendo bene, però si può sempre migliorare”.

Prima di Niccolini, era intervenuto ai microfoni di Sky l'ad del Bologna, Claudio Fenucci. Che si è così espresso: "C'è stata per prima cosa una grande prestazione della squadra, che stava dominando la partita. Non mi sono piaciuti gli episodi e io voglio essere utile al sistema. Abbiamo cercato di codificare gli interventi tra Var e campo e non capisco perché su alcuni episodi il Var non intervenga e in altri sì. Con i falli di mano in area sta diventando uno sport diverso ma se abbiamo accettato di codificare alcuni falli servirebbe un intervento quando ci sono. Poi c'è stata la seconda ammonizione di Holm ed è stata una partita diversa. E' stata comunque una grande prestazione della squadra e anche sul primo rigore fischiato c'è stato un fallo di mano di Kean. Su Bernardeschi l'episodio è chiaro. Sono nel calcio da 30 anni e non mi vedete spesso parlare di arbitri ma da dirigente dico che su alcuni episodi codificati il Var debba intervenire in maniera opportuna".