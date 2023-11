Fiorentina vince il derby dell'Appennino contro il Bologna

FIORENTINA

2

BOLOGNA

1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Parisi 5.5 (1’ st Ranieri 6.5), Milenkovic 5.5, Martinez Quarta 5, Biraghi 6 (43’ st Comuzzo sv); Arthur 6 (33’ st Maxime Lopez sv), Duncan 5.5; Nico Gonzalez 6.5, Bonaventura 7 (46’ st Mina sv), Kouamé 6.5; Nzola 5.5 (1’ st Ikoné 6). Allenatore: Italiano 7.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6 (31’ st Lucumi sv), Beukema 6, Calafiori 5.5, Kristiansen 5.5 (31’ st Lykogiannis sv); Aebischer 6, Freuler 5.5 (25’ st Moro 5.5); Orsolini 6 (25’ st Ndoye 5.5), Ferguson 5.5, Saelemaekers 5; Zirkzee 6.5 (38’ st Van Hooidonk sv). Allenatore: Thiago Motta 5.5.

Arbitro: Maresca 5.5.

Reti: 17’ pt Bonaventura, 33’ pt Zirkzee (rig.); 4’ st Nico Gonzalez (rig.).

Note: ammoniti: Bonaventura, Ranieri, Aebischer, Saelemaekers, Thiago Motta. Angoli: 3-0 per il Bologna. Recupero: 4’; 6’.

Il derby dell’Appennino va alla Fiorentina che interrompe la striscia di dieci risultati utili consecutivi del Bologna, Maresca concede un rigore ai viola e ne nega uno, dopo essere andato al Var, ai rossoblù. "Dispiace per la sconfitta, abbiamo fatto una buonissima prestazione ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Il rigore per i viola è generoso, ma Maresca è un grande arbitro – ha detto alla fine Thiago Motta –. La sensazione dopo questa sconfitta è che non ci piace perdere".