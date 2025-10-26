Folle derby dell’Appennino, il Bologna si fa rimontare da 2-0 a 2-2 e rischia la beffa finale. Pesano anche decisioni arbitrali dubbie

Bologna, 26 ottobre 2025 – Folle pomeriggio al Franchi nel derby dell’Appennino. Il 2-2 finale recita solo in parte quello che succede sul campo, dove il Bologna passa dal dominio quasi assoluto all’inferiorità numerica e al rischio di una sconfitta-beffa. Castro nel primo tempo e Cambiaghi nel secondo illudono i rossoblù, poi due rigori per la Viola pareggiano i conti. Nel mezzo il rosso per somma di ammonizioni a Holm. Male l’arbitro La Penna sul quale pesano alcune decisioni.

Primo tempo

Un cambio forzato e alcune novità per Italiano, ancora non fisicamente presente per completare il percorso di guarigione dalla polmonite: tra questi in particolare fuori Odgaard acciaccato, con Fabbian al suo posto, ritorno di Cambiaghi da titolare e anche di Castro a guidare l’attacco. Parte aggressivo il Bologna che prova a chiudere la Fiorentina nella sua area, sfruttando la rapidità degli esterni e in particolare di Cambiaghi. Al 7’ arriva un lampo della Fiorentina, con Kean che va via in contropiede tra le proteste dei rossoblù, l’attaccante a tu per tu con Skorupski conclude rasoterra fuori ma l’arbitro La Penna ravvisa una posizione irregolare che sembrava evidente già in fase di partenza dell’attaccante dei Viola. Passano cinque minuti e ci prova anche Gosens di testa su calcio d’angolo ma la sua conclusione si spegne alta.

I padroni di casa prendono così maggior coraggio e provano a manovrare con più continuità, pressando molto alto la squadra guidata in panchina da Niccolini. Al 17’ arriva anche la prima occasione del Bologna: Castro fa un gran lavoro sugli esterni, si accentra e poi scarica per Miranda che dal limite gira potente cercando di piazzarla sotto la traversa ma De Gea risponde presente. Sugli sviluppi del conseguente corner, proteste dei rossoblù per un presunto tocco di mano di Dodò nel liberare l’area: l’esterno sembra andare a contatto con la sfera in maniera irregolare ma il controllo al VAR non giudica irregolare l’episodio che sicuramente farà discutere.

Al 25’ però il Bologna va comunque in vantaggio con un grande gol del Toto Castro: batti e ribatti in area dopo un corner, la palla viene liberata, Miranda la gioca dentro, Holm ci prova, la sfera arriva a Orsolini che di testa spinge verso l’area piccola, spizzata di Pablo Marì e poi botta al volo dell’argentino che infila all’incrocio senza lasciare scampo a De Gea. Al Franchi è 1-0 per i rossoblù. La reazione della Fiorentina arriva al 30’, con Ranieri che sbaglia tutto solo sul secondo palo dopo un corner che aveva sorpreso la retroguardia del Bologna. Al 40’ fallo di Freuler in ritardo su Gudmudsson, giallo e punizione per la Viola: sul pallone va Mandragora che impegna Skorupski, il polacco respinge e sulla ribattuta Dodò mette fuori. Il tempo scorre e non ci sono ulteriori sussulti in questa prima frazione, così dopo 2’ di recupero si va negli spogliatoi per la pausa con il Bologna in vantaggio.

Secondo tempo

Ad inizio secondo tempo però la Fiorentina parte fortissimo e su un’azione di Kean insistita in area, La Penna fischia inizialmente il calcio di rigore per un presunto fallo di un difensore del Bologna. Subito proteste dei rossoblù, con l’arbitro che viene chiamato al VAR per una verifica perché di fatto c’era stato un tocco di mano dello stesso Kean. Al monitor il fischietto si accorge che non ci sono irregolarità e annulla l’iniziale decisione, concedendo però l’angolo e non il fallo di mano dell’attaccante dei Viola. Al 51’ però il Bologna raddoppia con una bella azione corale: Miranda difende una bella palla sull’out di sinistra, Ferguson-Fabbian per Cambiaghi che muove su Orsolini, filtrante per Holm che mette in mezzo ancora per Cambiaghi che tocca in corsa e batte De Gea siglando il 2-0.

Pioli allora ne cambia tre, Fuori Gosens, Mandragora e Fagioli, con Fortini, Ndour e Dzeko che entrano in campo. Doppio cambio per Niccolini che getta nella mischia Rowe e Dallinga per Cambiaghi e Castro. L’olandese avrebbe anche segnato il 3-0 al 66’ ma la sua rete viene annullata per offside di Orsolini: azione insistita dei rossoblù grazie ad un bel break di Rowe, cross di Miranda, Orsolini di testa impegna De Gea, la palla però rimane in area, sulla sfera arriva Dallinga che angola e gonfia la rete ma è tutto da rifare, si rimane sul 2-0.

La reazione della Fiorentina arriva con Kean che impegna Skorupski dopo una punizione ma sul prosieguo dell’azione arriva il fallo di mano di Ferguson su cross di Dodò. Non ci sono dubbi per La Penna che indica il rigore. Sul dischetto va Gudmundsson che manda la sfera nell’angolino basso, il portiere polacco intuisce, sfiora la sfera ma non abbastanza e così i padroni di casa accorciano le distanze, al Franchi è 2-1. Arrivano allora altri due cambi per il Bologna, con Bernardeschi per Orsolini e Pobega per Fabbian. Il numero 10 dei rossoblù viene accolto subito dai fischi dei tifosi fiorentini. All’83’ errore di Holm che è già ammonito e su un ribaltamento di fronte è costretto a commettere un fallo tattico su Fortini, secondo giallo per lui e di conseguenza rosso che lascia il Bologna in dieci uomini.

Prima del rosso però dubbi per un intervento di Sabiri su Bernardeschi in area, con il tocco sul piede del numero 10 che avrebbe potuto portare ad un rigore, non ravvisato comunque da La Penna. Pioli manda così in campo Piccoli per Ranieri mentre Niccolini risponde con Casale per Rowe che era entrato da poco, con l’inglese che non gradisce la sostituzione. Il cambio però ci sta tutto per cercare di mantenere gli equilibri negli ultimi concitati minuti. La Penna concede 6’ di recupero e c’è un altro episodio: acrobazia di Kean, con Bernardeschi che si protegge il volto con il braccio, l’arbitro va di nuovo al VAR e evidenzia il tocco irregolare. Dal dischetto questa volta va Kean che spiazza Skorupski e sigla il 2-2 in una partita folle. La Fiorentina avrebbe addirittura la palla del 3-2, con Dodò che sul secondo palo si divora un gol fatto dopo una respinta di Skorupski su Piccoli. E’ l’ultimo sussulto di una partita piena di sorprese.