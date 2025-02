Freuler all’assalto del suo passato. Ancora l’Atalanta per fare la storia

E’ la notte in cui il Bologna può fare la storia. Perché è vero che sono quarti di Coppa Italia, ma se di fronte c’è l’Atalanta di Gasperini sono quarti di nobiltà. In più i quarti di Coppa Italia sono le colonne d’Ercole che il Bologna non supera dal 1998-99, quando con Mazzone in panchina i rossoblù giocarono la doppia semifinale con la Fiorentina, perdendola tra recriminazioni arbitrali e rimpianti. La storia rossoblù, in ogni caso, è passata di recente dal Gewiss Stadium. Poco più di un anno fa, il 3 marzo 2024, in campionato i gol di Zirkzee e Ferguson in quattro minuti ribaltarono il vantaggio nerazzurro firmato da Lookman, lanciando il Bologna di Motta verso i cieli della Champions. Una curiosità: nessuno di questi quattro protagonisti questa notte sarà della partita.

Ma anche se sono cambiati molti interpreti Gasperini il Bologna continua a guardarlo in cagnesco. E c’è un motivo: negli ultimi quattro incroci di campionato i rossoblù hanno conquistato 3 vittorie e un pari (l’1-1 dell’andata al Dall’Ara) guadagnandosi lo status di ‘bestia nera’ della Dea. Sembrano preistoria i tempi in cui uno 0-0 strappato a Bergamo alzando le barricate portava un centinaio di tifosi a festeggiare la squadra al ritorno a Casteldebole. Era il 28 agosto 2021, seconda giornata di campionato, e in panchina c’era Mihajlovic. E’ invece passato poco più di un anno da un altro quarto di Coppa Italia, indigesto al Bologna e felice per Italiano, che quella notte sedeva sull’altra sponda. Il Fiorentina-Bologna del 9 gennaio 2024 al Franchi nei 120 minuti regolamentari vide i rossoblù andarsi a schiantare per tre volte contro i legni della porta. E nella serie decisiva dei rigori a fare cilecca fu Posch, oggi approdato in extremis alla corte di Gasperini.

La Storia, quella con la ‘esse’ maiuscola’, è anche la doppia sfida di semifinale di Coppa Italia che il Bologna di Ulivieri giocò con l’Atalanta di Mondonico nel 1995-96: a far pendere la bilancia dalla parte dei bergamaschi fu, a Bergamo, una doppietta di Bobo Vieri. Ultimo incrocio in Coppa Italia tra rossoblù e nerazzurri? Stagione 2001-2002, ottavi di finale: 2-2 al Dall’Ara all’andata, 0-0 a Bergamo al ritorno e Dea qualificato per la regola del maggior numero di gol segnati in trasferta.

Stanotte, alla voce storia, non si può dimenticare Remo Freuler, il pilastro del centrocampo di Italiano che in maglia nerazzurra, dopo l’esordio in campionato del 7 febbraio 2016, ha collezionato 260 presenze e 21 reti in 7 stagioni e che al Gewiss Stadium un anno fa fu acclamato a fine gara dalla curva atalantina. Poi c’è lo ‘storico’ tra Italiano e Gasperini: e qui la storia arride al rossoblù. Nei 12 incroci in carriera col collega Italiano ha conquistato 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ecco perché la Dea è uno scoglio ma questa notte non esiste un pronostico già scritto.