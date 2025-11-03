Freuler infortunato: tegola al Bologna dopo il sorrisone a Parma

Bologna, 3 novembre 2025 – Evidentemente era stata una domenica fin troppo perfetta per il Bologna: vittoria a Parma, altri 3 punti in trasferta a riscattare la nefasta domenica di Firenze, il primo gol in Serie A di Miranda e i 3500 e oltre in festa al Tardini assieme al presidente Saputo, a raggiungerli con un sorrisone a fine partita sotto l’acqua.

Tutto stupendo, almeno fino a pochi minuti fa, all’uscita del report del Bfc sulle condizioni di Freuler, uscito malconcio e dolorante ad inizio ripresa, prima di lasciare il posto a Moro.

Inizialmente sembrava essere un problema alla spalla per Remo, invece, la diagnosi è ancora più netta e crudele per il centrocampista svizzero e anche per il Bologna, e così recita:

“Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito , la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento”.

Clavicola rotta e Freuler sotto i ferri: un infortunio pesante e per il quale si teme un lungo stop.

Ecco la tegola, l’ennesima da inizio raduno ad oggi, che cade su uno dei leader del gruppo, nonché da anni faro della mediana rossoblù. Toccherà adesso ad Italiano ridisegnare il cuore del suo undici in campo, già a partire da giovedì sera in Europa League contro il Brann al Dall’Ara.