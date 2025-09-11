Fronte Milan: il numero dieci resta fuori dai giochi per la terza partita consecutiva. Allegri deve fare ancora senza Leao. E si affida all’ex Saelemaekers

La ripresa si avvicina, è di nuovo tempo di Milan-Bologna. Ricordi dolci, dolcissimi, per i rossoblù, che il 14 maggio a Roma sono tornati ad alzare la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. C’è voglia di ‘vendetta’, invece, in casa rossonera, anche se in palio non ci sarà alcun trofeo, per un ko che la lasciato il segno e portato a una rivoluzione in casa rossonera.

Una rivoluzione che avrà bisogno di tempo: anche per questo, domenica sera a San Siro, saranno diverse le pedine reduci dall’ultima stagione milanista da dimenticare: da Maignan a Gabbia, da Tomori a Pavlovic, da Fofana a Gimenez.

Non Rafa Leao, però. L’asso portoghese, infortunatosi lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, anche ieri si è allenato a parte. Non si allena in gruppo da tre settimane e restano tre giorni a Milan-Bologna: forfait probabilissimo del portoghese, per non dire certo. Al fianco di Gimenez, considerato che pure l’ultimo arrivato Nkunku è a caccia della miglior condizione, dovrebbe esserci Pulisic, altro reduce. Da capire se a completare il centrocampo ci sarà Loftus-Cheek o il nuovo acquisto Rabiot, fedelissimo del neo tecnico Allegri ed ex compagno del rossoblù Rowe, con il quale ha dato vita a una rissa in spogliatoio che ha portato alla decisione da parte dell’Olympique di De Zerbi di cederli entrambi: possibile incrocio da scintille.

Rabiot ritrova il tecnico con cui alla Juventus ha vissuto la miglior stagione della carriera da un punto di vista di rendimento tecnico e pure alla voce gol: 11 con 6 assist, nell’annata 2022-23. Il nazionale Under 21 Rowe, invece, è diventato l’acquisto più oneroso della storia del Bologna con i suoi 19,5 milioni di costo cartellino ed è chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Ndoye, colui che decise quella finale di Coppa Italia. Sono entrambi a caccia dell’esordio, sarà una partita nella partita, quella tra gli ex compagni, ammesso e non concesso che Allegri e Italiano decidano di puntare su di loro dal primo minuto.

L’ora delle scelte si avvicina e punta al possibile incrocio da ex, invece, per Saelemaekers, che potrebbe essere impiegato sulla fascia destra nel 3-5-2, con il Belga che è stato protagonista della cavalcata da Champions con il Bologna due stagioni or sono e che nell’ultima stagione ha fatto già valere la legge dell’ex segnando con la maglia della Roma al Dall’Ara. Non ci saranno coppe in palio, a San Siro domenica sera, ma Milan e Bologna, reduci dai ko all’esordio rispettivamente con Cremonese e Roma e dalle vittorie alla seconda giornata con Lecce e Como vanno in cerca di continuità e fiducia: per dimostrare di poter invertire la rotta, i rossoneri, di poter rimanere al vertice, i rossoblù.

Marcello Giordano