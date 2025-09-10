Gaia, una felicità mondiale. "Velasco, la telefonata della mia vita. Io erede di Beli? Folle solo pensarlo»

Dal tetto del mondo alla sua San Giovanni in Persiceto, dove tutto è iniziato e dove tutto ricomincia ogni volta. Perchè è a casa che Gaia Giovannini si ricentra e ricarica le batterie di corpo, fisico e anima. Uscendo dalla bolla thailandese e impattando sulla realtà inizia a prendere coscienza dell’importanza del risultato raggiunto. Anzi: dei risultati. Perché in due anni ha vinto Vnl, Olimpiade e ora ha al collo anche l’oro mondiale.

L’ultimo oro iridato l’Italia l’aveva festeggiato 23 anni fa quando Gaia non era nemmeno nata. A dicembre (il 17) lei ne farà 23 e ha già vinto ciò che la maggior parte degli atleti non vince in una carriera intera: "L’incontro con Velasco e la telefonata di poco più di un anno fa in cui mi disse che mi avrebbe convocata in nazionale mi ha cambiato vita e carriera". La svolta, però, l’ha data lei, una abituata a cogliere l’attimo.

Giovannini, a 48 ore di distanza inizia a realizzare la portata dell’impresa?

"Ho iniziato quando siamo sbarcati a Malpensa e poi quando sono rientrata alla stazione di San Giovanni, trovando la famiglia e gli amici ad accogliermi. Devo essere onesta. In Thailandia eravamo in una bolla, dopo la vittoria in finale sulla Turchia siamo praticamente ripartite subito. Sì, abbiamo festeggiato un po’ in aereo. Ma è stato quando siamo atterrate e abbiamo trovato l’accoglienza e sentito i cori che abbiamo capito quanto quello che abbiamo fatto abbia impattato non solo su di noi ma regalato gioia a milioni di persone. Poi sono rientrata a casa e ho ritrovato gli affetti di una vita".

Belinelli le ha scritto?

"No, ma non ci siamo neppure mai conosciuti, mi sembra normale".

E che effetto le fa sapere che raccoglie la sua eredità di volto sportivo di San Giovanni e bolognese?

"Onestamente? Se me l’avessero detto anche solo un anno fa non ci avrei mai creduto. Ma neppure ci ho mai pensato, sono sempre stata concentrata sul mio percorso".

E com’è stato il percorso?

"Pazzesco. Anche perché ero in ritiro con le compagne da aprile, visto che prima c’è stata la Vnl: l’importanza del gruppo, dello stare bene insieme, del sapersi divertire in palestra, quando si stanno tanti mesi chiusi in una bolla per preparare un evento, è fondamentale. Come fondamentale è stato rivedere i miei familiari e il mio cane alla fine di questa avventura: un’emozione enorme. Ci vorrà un po’ per realizzare bene tutto. Ma meno di un anno fa. Ora sono più consapevole, grazie anche all’esperienza dell’Olimpiade".

Pazzesco anche il suo quinto set. Difesa e pallone sporcato a muro sull’inarrestabile Vargas, tanto lavoro dietro, un punto in attacco e quella striscia al servizio per il break vincente: dal 10-8 al 15-8.

"Questa volta sono stata protagonista, nell’ultimo anno sono cresciuta tanto e questo successo lo sento più mio".

Velasco ha sempre detto che ci sarebbe stato da soffrire, che siete un gruppo che non molla mai. Da questo punto di vista lei è stato un simbolo di questa Italia.

"Alle Olimpiadi non era titolare e protagonista. Neanche a questo mondiale. Ma entravo per giri dietro e in semifinale e in finale ho giocato momenti importanti: mi sono fatta trovare pronta, questo me lo riconosco, ho dato il mio contributo".

Si ricorda la telefonata di Velasco?

"Sì, indimenticabile. Anche perché pensavo mi avrebbe chiamato qualche membro dello staff. Invece mi chiamò direttamente lui, poco più di un anno fa".

E fu la prima volta in azzurro.

"La maggior parte delle ragazze che giocano in serie A hanno fatto trafila nelle giovanili e percorsi federali. Io no: due anni nella selezione provinciale e al torneo delle regioni. Ma ognuna hai suoi tempi e il suo percorso, io nel mio ho trovato la mia forza e la capacità di saper sfruttare i treni che sono passati".

Vnl, Olimpiade e Mondiale. Possibile cullare nuovi sogni?

"Sì. Restare in azzurro, a questo livello. Continuare a crescere, essere sempre più protagonista. E crescere anche con il mio club, Vallefoglia".

Dove ci sono persone come il diesse Alessio e il tecnico Pistola che in lei hanno creduto fermamente.

"E’ un club che vuole crescere, come me. Ho una settimana di tempo per ricaricare le pile e vedere un po’ di mare. Poi inizio la preparazione per il club, anche perché a ottobre parte il campionato".

Cosa si porterà dietro di questa esperienza?

"Le parole di Velasco: ci ha detto che dovevamo essere umili e azzerare, dopo l’olimpiade. Lo abbiamo saputo fare. E devo rifarlo ora in vista della stagione".