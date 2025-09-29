Gallo spinge bene, Kouassi crolla. Solo la traversa ferma Tete Morente

Falcone 6 Salva dopo tre minuti su Rowe, si ripete su Orsolini al 12’. Non può nulla sul rigore, e neppure su Odgaard, ingannato dalla deviazione di Gabriel sul vantaggio rossoblù.

Kouassi 4 Regala palla Rowe dopo tre minuti, lo salva Falcone. Regala un rigore su Dallinga dopo essersi perso l’inglese che serve la punta ed è l’1-1 e Di Francesco lo sostituisce.

Gaspar 6 Cancella Dallinga, che il rigore lo conquista quando non c’è lui sulle sue tracce.

Gabriel 5 Bruciato da Odgaard, sua la deviazione che spiazza Falcone sul 2-1.

Gallo 7 Spina nel fianco. Suo il cross che porta al vantaggio, suo l’assist nella ripresa per Coulibaly che sbatte sul palo. Controlla Orsolini e nella ripresa sfiora il 2-1 dopo aver recuperato palla. Si infortuna ed esce.

Coulibaly 7,5 Recupera palloni, si inserisce, segna nel primo tempo e colpisce un palo nella ripresa. Ci metterebbe l’assist per Tete Morente, se lo spagnolo non sbattesse sulla traversa. Esce per problemi fisici.

Ramadani 6 Avvia l’azione dell’1-0, Soffre a tratti, ma senza mai perdere lucidità.

Berisha 6 Suo il cross che porta al vantaggio. Incursore di qualità, anche se non sempre continuo.

Pierotti 6,5 Miranda reclama per un suo fallo di mano in area, ma è fuori: e questo basta a raccontare il sacrificio dell’esterno d’attacco, che di testa chiama Skorupski alla parata nell’azione del vantaggio e sfiora il 2-2 di testa nella ripresa, sbattendo sul palo.

Stulic 6 Fa reparto, gioca per i compagni, ma riceve in cambio pochi palloni per colpire.

Tete Morente 6 Traversa su conclusione deviata da Lucumi.

Veiga 6 Sistema la corsia destra.

Camarda 7 L’appuntamento con la storia è al minuto 94: è il primo gol in serie A, quello del pareggio, bruciando Miranda.

Ndaba 6 Attento.

N’Dri sv

Banda sv

Allenatore Di Francesco 6 Kouassi è scelta che non paga. Ma blocca il Bologna, segna in una gara (2 gol) il numero di gol messi a segno nelle prime due giornate, coglie tre legni. Avrebbe meritato di più

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano