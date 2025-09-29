Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Gallo spinge bene, Kouassi crolla. Solo la traversa ferma Tete Morente

Gallo spinge bene, Kouassi crolla. Solo la traversa ferma Tete Morente

Falcone 6 Salva dopo tre minuti su Rowe, si ripete su Orsolini al 12’. Non può nulla sul rigore, e...

di MARCELLO GIORDANO
29 settembre 2025
Bandiere e tifo nella curva rossoblù

Bandiere e tifo nella curva rossoblù

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Falcone 6 Salva dopo tre minuti su Rowe, si ripete su Orsolini al 12’. Non può nulla sul rigore, e neppure su Odgaard, ingannato dalla deviazione di Gabriel sul vantaggio rossoblù.

Kouassi 4 Regala palla Rowe dopo tre minuti, lo salva Falcone. Regala un rigore su Dallinga dopo essersi perso l’inglese che serve la punta ed è l’1-1 e Di Francesco lo sostituisce.

Gaspar 6 Cancella Dallinga, che il rigore lo conquista quando non c’è lui sulle sue tracce.

Gabriel 5 Bruciato da Odgaard, sua la deviazione che spiazza Falcone sul 2-1.

Gallo 7 Spina nel fianco. Suo il cross che porta al vantaggio, suo l’assist nella ripresa per Coulibaly che sbatte sul palo. Controlla Orsolini e nella ripresa sfiora il 2-1 dopo aver recuperato palla. Si infortuna ed esce.

Coulibaly 7,5 Recupera palloni, si inserisce, segna nel primo tempo e colpisce un palo nella ripresa. Ci metterebbe l’assist per Tete Morente, se lo spagnolo non sbattesse sulla traversa. Esce per problemi fisici.

Ramadani 6 Avvia l’azione dell’1-0, Soffre a tratti, ma senza mai perdere lucidità.

Berisha 6 Suo il cross che porta al vantaggio. Incursore di qualità, anche se non sempre continuo.

Pierotti 6,5 Miranda reclama per un suo fallo di mano in area, ma è fuori: e questo basta a raccontare il sacrificio dell’esterno d’attacco, che di testa chiama Skorupski alla parata nell’azione del vantaggio e sfiora il 2-2 di testa nella ripresa, sbattendo sul palo.

Stulic 6 Fa reparto, gioca per i compagni, ma riceve in cambio pochi palloni per colpire.

Tete Morente 6 Traversa su conclusione deviata da Lucumi.

Veiga 6 Sistema la corsia destra.

Camarda 7 L’appuntamento con la storia è al minuto 94: è il primo gol in serie A, quello del pareggio, bruciando Miranda.

Ndaba 6 Attento.

N’Dri sv

Banda sv

Allenatore Di Francesco 6 Kouassi è scelta che non paga. Ma blocca il Bologna, segna in una gara (2 gol) il numero di gol messi a segno nelle prime due giornate, coglie tre legni. Avrebbe meritato di più

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su