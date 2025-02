Gara il 26 o 27 febbraio. per il match con il torino obiettivo 25mila. Recupero con il Milan, ecco la prevendita al buio

Adesso c’è la prevendita: ma non c’è ancora la data. E’ il curioso destino di Bologna-Milan, la gara di campionato rinviata lo scorso 26 ottobre a causa dell’alluvione che fece danni ingenti sotto le Due Torri per il cui recupero la Lega di serie A ha fissato due opzioni.

In prima istanza, ovvero nell’ipotesi che il Milan pieghi il Feyenoord nel doppio spareggio per accedere agli ottavi di Champions (domani notte a Rotterdam il primo atto), la sfida del Dall’Ara verrà giocata mercoledì 26 febbraio alle 18,30. Se i rossoneri però non dovessero farcela a superare lo scoglio olandese Bologna-Milan slitterà di un giorno e cambierà l’orario del calcio d’inizio: giovedì 27 alle 20,45.

Probabilmente per questo balletto di date e orari freme anche Davide Calabria, che oggi alle 14 verrà presentato nella sala stampa di Casteldebole e che non vede l’ora (in senso letterale) di sapere quando andrà in scena il suo grande incrocio col passato. Nel dubbio ieri a mezzogiorno il club rossoblù ha fatto scattare la prevendita, ma va da sé che la data fantasma, che tale resterà fino al Milan-Feyenoord del 18 febbraio, non incoraggia all’acquisto del tagliando. Prima, venerdì notte, al Dall’Ara c’è il Torino e la prevendita per questa sfida è scattata da mercoledì, con tanto di promozione legata alla concomitante festa di San Valentino (50 per cento di sconto su un secondo biglietto). L’obiettivo, non scontato trattandosi di una notturna di un giorno feriale, è quello di portare sulle gradinate 25 mila spettatori. Del resto se l’Europa chiama anche il tifoso deve rispondere presente.

