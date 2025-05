Genoa sorprende il Bologna: Venturino e Vitinha protagonisti nella vittoria

Siegrist 6 Il Bologna non prende mai in porta: sbriga l’ordinaria amministrazione con attenzione, come sul colpo di testa di De Silvestri nella ripresa.

De Winter 6 Adattato terzino destro, lui che sarebbe centrale, si dimostra solido, pur concedendo qualcosa a Ndoye. Otoa 6,5 Si incolla a Castro e non lo molla mai.

Bani 6,5 L’ex di turno guida il reparto con sicurezza.

Martin 6,5 Al minuto 18 il suo corner diventa assist per Vitinha, 8 minuti dopo avvia l’azione del raddoppio. Si perde il taglio di Orsolini sul 3-1, ma è l’unica sbavatura.

Onana 6,5 Fisico, corsa e letture: rompe e riparte con continuità.

Masini 6 Lucido e in ritmo.

Messias 6,5 Giocatore ritrovato dopo i guai muscolari che gli sono costati metà stagione in infermeria. Avvia l’azione del 3-0 con un esterno mancino di rara bellezza.

Norton-Cuffy 6 Trequartista di corsa e quantità.

Venturino 8 Sgusciante, vivace affamato e determinante: il 2006, alla prima da titolare, si dimostra un talento. Conquista il corner del vantaggio per cominciare, al minuto 26 salta Holm, Freuler e Lucumi, prima di battere di destro Ravaglia: gran gol per il 18enne genovese doc che concede il bis al 44 con un tocco sotto misura.

Vitinha 7,5 Al minuto 18, dimenticato da un Bologna svagato, ringrazia e di destro trova il diagonale del vangaggio dal limite. Suo l’assist del 3-0.

Sommariva 6,5 Non può nulla sul gioiello di Orsolini, parate determinanti su Cambiaghi e Casale.

Ekuban 5,5 Fatica a entrare in partita.

Ekhator 6 Rischia grosso su Cambiaghi nel finale, ma se la cava.

Sabelli 6 Sacrificio.

Cornet sv.

All. Viera 8 Voto alla partita e alla stagione. Guasta la festa Coppa Italia rossoblù, dopo che aveva rischiato di rovinare i piani scudetto del Napoli. Genoa organizzato e concreto, sempre affamato e sul pezzo: 33 punti in 26 gare, il francese ha svoltato la stagione del Grifone trascinandolo alla salvezza dopo un inizio da 10 punti in 12 giornate.

Voto squadra 7.

Marcello Giordano