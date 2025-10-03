Ginter si procura il penalty. Manzambi ispirato, Grifo assente

Atubolu 4,5 Para rigori in bundesliga e grande promessa dei pali tedeschi, il ventitreenne combina la frittata al minuto 29, non trattenendo la conclusione di Cambiaghi e regalando il tap in a Orsolini. Attento su Odgaard nel finale.

Treu 6 Soffre Cambiaghi nel primo tempo, poi sale di colpi e corsa.

Ginter 7 Efficace in marcatura e presente sui calci piazzati e sulle palle alte, suo il colpo di testa su cui arriva il fallo di mano di Castro.

Lienhart 5 Sull’azione del vantaggio di Orsolini libera male sul cross di Odgaard, spedendo la palla su Cambiaghi.

Makengo 6 Bruciato da Orsolini sul gol in tap in, ma non ha colpe. Fronteggia il numero 7 rispondendo colpo su colpo.

Eggestein 7 Rifinisce di tacco il corner di Beste per Manzambi. Entra nell’occasione da gol più nitida e in generale è sempre nel vivo della battaglia e delle azioni.

Osterhage 6,5 Freuler gli toglie fiato nel primo tempo e il Friburgo fatica a prendere in mano le redini del match. Sale di colpi nella ripresa.

Beste 6 Mancino educato sui piazzati, pericoloso.

Manzambi 7 Ha la prima grande occasione del match su sviluppi di corner, ma la sua conclusione a botta sicura sbatte su Castro. Manda in porta Beste e Scherhant nella ripresa. Svaria, toglie riferimenti: intraprendente e ispirato.

Grifo 4,5 Impalpabile, sostituito all’intervallo.

Adamu 6,5 Lotta, fa reparto e trova diverse imbucate per i compagni, pur non avendo palle gol. Freddo dal dischetto per l’1-1, spiazza Skorupski.

Scherhant 6,5 Entra a inizia ripresa e il Friburgo aumenta il peso offensivo fino ad arrivare al pareggio. E’ da una sua iniziativa che arriva il corner dell’1-1.

Dincki 5,5 Dentro alla mezzora della ripresa ha subito la palla del sorpasso, ma spara alle stelle.

Holer sv

Gunter sv

Matanovic sv

Allenatore Schuster 6,5 Forte della vittoria all’esordio con il Basilea, il Friburgo scende in campo sapendo di avere due risultati su tre. Dopo lo svantaggio azzecca le mosse per rimettere la squadra in partita.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano