Giorni decisivi per capire quando realmente Ciro potrà tornare tra i convocati. Vitik da valutare, Casale scalpita. Immobile, la settimana della verità

Inizia oggi la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato in programma domenica pomeriggio alle 15 a Cagliari. Il Bologna è chiamato al colpo esterno per tenere il passo, dopo aver cambiato marcia nelle ultime uscite con Genoa, Lecce e Pisa: 7 punti che sono valsi l’aggancio al sesto posto e all’Atalanta, con 3 punti in più rispetto allo scorso campionato, allo stesso punto del cammino.

Sono attesi oggi a Casteldebole, per l’allenamento in programma alle 11, di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali, Ferguson, Moro, Pessina, Skorupski e Vitik: sono tutti in città da ieri, Italiano valuterà caso per caso se siano pronti a lavorare a pieno regime in gruppo o se ci sia chi necessità (vedi Vitik che ha preso una botta ma ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni), di un giorno di defaticante.

E’ soprattutto sulla difesa che dovrà concentrarsi il tecnico rossoblù e non solo per la botta rimediata da Vitik, nella speranza di una conferma che non si è trattato di nulla di grave: perché Lucumi rientrerà il 16 e non è escluso che in gruppo ci torni il giorno successivo, a due soli giorni dalla gara con i sardi. Con lui pure il norvegese Heggem. Ma la settimana di sosta è stata utile a Casale (e pure a Pobega) per lavorare sulla condizione dopo l’infortunio e non è escluso che l’ex Lazio possa avere una chance. Anche perchè, oltre alle fatiche con le nazionali e derivanti dai viaggi, Italiano dovrà tenere presente che giovedì 23, ovvero quattro giorni dopo la gara con il Cagliari, il Bologna sarà atteso dalla trasferta cruciale per i destini dell’Europa League in quel di Bucarest.

Domani, toccherà agli azzurri Cambiaghi e Orsolini, oltre a Freuler e Holm, tornare in gruppo, dopo gli impegni di Italia, Svizzera e Svezia. Giovedì, come detto a Lucumi e Heggem.

Intanto è rientrato in gruppo negli ultimi giorni della scorsa settimana Sulemana: il centrocampista ghanese è pronto a iniziare il percorso di inserimento con il gruppo e spera nella prima convocazione, lui che come Lykogiannis e Zortea sarà ex di turno. Ai box resta il solo Immobile, che probabilmente rientrerà in gruppo nella settimana che porterà alla trasferta di Firenze: Castro e Dallinga si giocheranno quindi una maglia per Cagliari. Anche se Ciro non molla la speranza di strappare una convocazione già per domenica. Da oggi si inizierà a capire qualcosa di più, ma solo da giovedì Italiano potrà iniziare a intensificare le prove dell’undici da schierare domenica.

Marcello Giordano