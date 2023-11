Giorni di riposo. Martedì la ripresa. Ravaglia: "A Firenze potevamo vincere»

Ultimo allenamento della settimana, ieri per i rossoblù: al termine della seduta è scattato il libera tutti, con i rossoblù che si ritroveranno a Casteldebole martedì alle 11. Giovedì Motta dovrebbe riavere la squadra al completo per poter iniziare a preparare nello specifico il match con il Torino di lunedì 27. A Casteldebole rimarranno El Azzouzi, che sta proseguendo la riabilitazione sul campo con l’obiettivo di tornare in gruppo la prossima settimana, e Karlsson, alle prese con le terapie dopo l’infortunio al ginocchio. Ieri intanto ha parlato ai microfoni di Bfc Tv Federico Ravaglia, il secondo portiere: "Ho provato una grande gioia nel tornare a giocare al Dall’Ara in Coppa Italia con il Verona e sono contento di essermi fatto trovare pronto". Dopo Firenze, invece, sensazioni ben differenti: "C’era amarezza: abbiamo avuto le occasioni per vincere. Ma l’ottima prestazione resta e adesso ricarichiamo le pile per preparare al meglio il match con il Torino".

m. g.