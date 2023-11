Giovanni, che favola: "Che bello il mio gol. Volevamo riscattarci"

È Giovanni Fabbian la carta vincente di Thiago Motta. Vince il Bologna e Thiago si prende il confronto diretto con Juric, che punta su Gemello, non impeccabile nell’uscita sul centrocampista che lancia i rossoblù al quinto che profuma d’Europa. Giovanni Fabbian segna un minuto dopo le prime sostituzioni che consegnano ritmo e partita ai rossoblù. Soprattutto, Fabbian segna il secondo gol stagionale in appena 100 minuti giocati in 5 apparizioni e alla prima da titolare. E’ pure il secondo gol al Dall’Ara, dopo quello al Cagliari. Ed è il secondo gol da tre punti. Ma soprattutto è una meraviglia: "Gol bello, troppo bello, costruito dal basso, con tutta la squadra. Ci voleva, sono contento perché c’era bisogno di un risultato così dopo la sconfitta di Firenze. È la dimostrazione che ci facciamo trovare pronti, che ci siamo sempre, che abbiamo una strada da seguire ed è questo che conta".

Parla e sorride, Fabbian ennesima dimostrazione che il Bologna di Motta è in continua evoluzione. Contro il Torino, il tecnico predilige al pronti via un mediano in meno (Freuler) e un incursore in più, per cercare inserimenti e pareggiare atletismo e aggressività del Torino, per vincere e portare dalla propria parte un match che non sembrava nelle proprie corde: altro bel segnale di maturità: "E di lavoro. Perché lavoriamo tanto e i risultati arrivano". Vedere per credere l’azione del vantaggio: "Calafiori che porta palla, Beukema che si alza e trova l’imbucata. Che soddisfazione quando ritrovi sul campo le cose che provi in allenamento". Anche il quinto posto è una goduria: "E’ una soddisfazione ma come ci chiedono il mister e la società pensiamo partita dopo partita". Fabbian aggiunge una promessa: "Daremo il massimo fino alla fine, questa è la strada". La strada per l’Europa segnata anche da Fabbian, bravo a non perdersi d’animo dopo un problema fisico che l’aveva bloccato dopo il Cagliari. È tornato sul trampolino e questa volta ha spiccato il volo, portando con sè l’intero Bologna.

Marcello Giordano