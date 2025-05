Giovanni Sartori riflette sulla neutralità nello sport e il futuro con Italiano

La notte non gli ha portato consiglio bensì comprensibile agitazione. "E’ stata una notte agitata, sì", ammette Giovanni Sartori condendo la riflessione con un sorriso: "Guardando la classifica e tutte quelle squadre racchiuse in un punto non dico che siamo preoccupati: vediamo la luce in fondo a tunnel, ma in fondo a quel tunnel ci dobbiamo arrivare".

Riflessioni da uomo di calcio tra le pieghe dell’evento sul tema de ‘La neutralità nello sport’, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport la cui prima parte è andata in scena ieri pomeriggio a Palazzo Bevilacqua.

Tanti i volti noti presenti: da Gianluca Aureliano, fischietto di serie A che di professione fa precisamente l’avvocato, a Giancarlo Marocchi, dall’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna all’assessore allo sport Roberta Li Calzi, passando per gli ex arbitri Nicola Rizzoli, Paolo Casarin e Paolo Dondarini, più i togati Paco D’Onofrio e Gabriele Bordoni.

Sartori ha illustrato il senso della sua esperienza di ‘costruttore di squadre,’ professione che esercita da più di trent’anni. A Casteldebole dal 2022 lo fa insieme al diesse Marco Di Vaio, che domenica sera ha lanciato un messaggio a Italiano: "Cosa gli consiglierei se lo chiamasse una big? Di rimanere con noi perché stiamo facendo un percorso. Con lui abbiamo iniziato un progetto e stiamo costruendo qualcosa di importante. Vincenzo è un uomo del Sud, uno di grandi valori: ci auguriamo di poter andare avanti insieme perché c’è ancora tanto da fare e vorremmo farlo con lui".

m. v.