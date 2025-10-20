Giovedi’ in coppa. Domani la ripresa. In Europa dovrebbe tornare Lucumi dal 1’

Alla vittoria di Cagliari, segue un giorno di riposo per i rossoblù: non è un premio, ma una gestione delle energie che era stata programmata da Vincenzo Italiano e dal suo staff già alla vigilia del viaggio in Sardegna: il Bologna si ritroverà domani mattina alle 11 per iniziare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bucarest, ma pure per valutare le condizioni di Ciro Immobile, che se non alla ripresa quanto meno venerdì ha speranze di tornare in gruppo per poter rientrare tra i convocati per la prossima giornata di campionato, in programma a Firenze, lui che è fuori dalla lista Uefa. Fuori dalla lista Uefa figurano pure Sulemana, De Silvestri e Dominguez, che uniti all’undici titolare e alle rotazioni di Cagliari offrono un possibile turn over in vista della Coppa.

Orsolini dovrebbe tornare titolare e Dallinga si giocherà una maglia dal primo minuto con Castro. Tornerà Lucumi in difesa e probabilmente Lykogiannis a sinistra. In mediana potrebbe avere spazio Moro: non ha ancora giocato in Europa League, ma con lui titolare il Bologna ha raccolto 10 dei 13 punti fin qui messi in carniere in campionato. Tra domani e mercoledì, Italiano valuterà condizione e undici titolare da schierare con la Steaua.

m. g.