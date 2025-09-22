Giovedì l’Aston Villa e domenica il Lecce, si punta al turn over. Rowe vuole spazio in ’casa sua’. Ferguson può tornare titolare

Torna al lavoro il Bologna: allenamento in programma questa mattina alle 11 a Casteldebole, per i rossoblù, dopo una domenica di riposo e da osservatori interessati delle vicende altrui. Si torna al lavoro ma si sposta il focus: in vista dell’esordio in Europa League in programma giovedì a Birmingham, in casa di quell’Aston Villa già incrociato un anno fa in Champions, sempre in Inghilterra.

Mister Italiano è chiamato a riflettere sul turn over e qualche indicazione la sfida con il Genoa e i 6 elementi cambiati rispetto al precedente match con il Milan hanno raccontato.

Si parte dalla difesa, dove Holm non ha toccato campo e il tecnico ha preferito dare spazio a De Silvestri, fuori dalla lista Uefa (insieme a Immobile, Sulemana e Dominguez). Zortea salvo sorprese tornerà titolare nel ruolo di esterno destro di difesa, così come Lykogiannis dovrebbe ritrovare una maglia a sinistra dopo il riposo di sabato. Al centro, tornerà Lucumi: probabilmente al posto di Heggem, con la conferma di Vitik, specialmente se il norvegese non dovesse essere al top: con il Genoa, infatti, ha chiesto il cambio nel finale e oggi sarà rivalutato da staff medico e tecnico.

In mediana, con Pobega ai box, Ferguson dovrebbe ritrovare una maglia al fianco di Freuler. Riflessioni in corso per la trequarti: Fabbian è quello con maggiore fisicità e gamba e per caratteristiche potrebbe garantire al pronti via maggiore sacrificio e copertura e potrebbe quindi candidarsi a una maglia da titolare, con Odgaard e Bernardeschi pronti a subentrare di rincorsa. A destra, Orsolini favorito. A sinistra, proprio in Inghilterra spera nell’esordio da titolare in rossoblù Rowe, in ballottaggio con Cambiaghi.

Davanti occhio a possibili sorprese: perché Dallinga ha segnato un anno fa in Champions, è stato uomo da gol in Coppa Italia e conta quattro reti in Europa League ai tempi del Tolosa: ma non è al meglio, motivo per cui un Castro rigenerato dal primo gol stagione punta a spuntarla e l’olandese potrebbe avere l’occasione di ritrovare campo e minuti dal calcio d’inizio a Lecce.

Marcello Giordano