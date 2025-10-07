Gli anticipi e i posticipi: incide il viaggio a riad. Parma il 4 dicembre in Coppa. Col Verona rinvio al 15 gennaio

La Lega Calcio ha comunicato anticipi e positicipi tra la 13esima e la 20esima giornata, con annesse date e orari degli ottavi di Coppa Italia, che vedranno il Bologna entrare in scena da detentrice del trofeo il 4 dicembre alle 18.30 al Dall’Ara col Parma. Prima e dopo sarà tour de force per i rossoblù impegnati nel posticipo casalingo con la Cremonese lunedì primo dicembre alle 20.45, in virtù della sfida di Europa League col Salisburgo del 27 novembre. Con la Lazio, a Roma, il posticipo domenicale del 7 dicembre è alle 18. Si torna in campo una settimana dopo per il big match casalingo di domenica 14 con la Juventus: calcio d’inizio alle 20.45 a caccia di un successo interno che manca dal 1998.

Sarà poi la volta della trasferta a Verona giovedì 15 gennaio alle 18.30, valido per il recupero della 16esima giornata, che vedrà i rossoblù impegnati in SuperCoppa (semifinale con l’Inter) a Riad in Arabia. Infine Bologna Sassuolo domenica 28 dicembre alle 18, di nuovo Inter-Bologna domenica 4 gennaio alle 20.45, Bologna-Atalanta mercoledì 7 (18.30) e Como-Bologna sabato 10 alle 15.

