Gli avversari. Charalambous respinge la crisi: "Possiamo fare bottino pieno»

BUCAREST (Bulgaria)

Ha un pensiero per Vincenzo Italiano, il tecnico della Steaua Bucarest Ilias Charalambous: "So che non sarà qui, spero stia bene e possa riprendersi il prima possibile". Ma ha problemi interni da fronteggiare (compreso il presidente che avrebbe fatto la formazione). Il tecnico dei rumeni è in bilico, dopo l’ultimo ko in campionato con il Metaloglobus che ha visto il club sprofondoare al dodicesimo posto in campionato. Un ulteriore passo falso potrebbe costargli la panchina. Charalambous che è stato anche compagno di squadra di Lykogiannis, ai tempi del Levadoiakos.

"Il mio rapporto con giocatori e dirigenza è incredibile e se dovessi capire di non poter più dare qualcosa alla squadra, alzerei la mano e me ne andrei. Questa maglia ci impone di far bene e io spero di vincere con il Bologna, che non è una piccola, ma un’italiana che gioca in Europa per il secondo anno consecutivo. Alcuni non credono più in noi, ma sono certo che arriveranno tempi migliori. Non molliamo e io per primo cercherò di far alzare il livello alla squadra. Per questo crediamo di poter vincere, ma sappiamo di dover trovare equilibrio. Accetto le critiche dei tifosi, ma credo ancora di poter cambiare le cose".

A proposito di tifosi, l’ambiente si preannuncia caldo. Per il Bologna, ma soprattutto per la Steaua. Perché il pubblico rumeno chiede la testa del tecnico e pure di Denis Alibec, attaccante ex Inter che ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2013-14, nel giro della nazionale rumena fino a giugno. L’attaccante avrebbe offeso i tifosi e bestemmiato nel corso della contestazione dopo l’ultima sconfitta. Possibile la sua esclusione con il Bologna, il che la dice lunga sul clima di tensione che si respira nell’ambiente Steaua alla vigilia del match, fattore di cui il Bologna dovrà provare ad approfittare.

"Denis doveva giocare, ma appena tocca palla lo insultano: se lo insulteranno non giocherà più. I tifosi dovranno decidere se lo vogliono ancora, ma anche noi dovremo analizzare la situazione e studiare i video per capire se l’accusa che gli rivolgono sia vera", dichiara George Becali, presidente della Steaua, in cui milita l’esterno italiano Juri Cisotti (32 anni), giramondo del calcio cresciuto tra Triestina e Chievo.

Marcello Giordano