Asllani, c’è ancora qualche nodo da sciogliere. Il Sunderland rilancia: 30 milioni per Lucumi

Accordo non ancora raggiunto sull’ingaggio con Krijstian Asllani (23): il Bologna e il giocatore si risentiranno in giornata, le parti non sono distanti, ma ci sono punti cruciali da risolvere per non rischiare che salti il banco. Sul fronte esterni, è partita l’offerta economica per Jonathan Rowe (22) del Marsiglia, da ieri ufficialmente sul mercato con il compagno di squadra Rabiot dopo un litigio interno.

Servono tra i 18-20 milioni per l’inglese di origine giamaicana, il club transalpino è disposto a trattare sulla formula, ma senza concedere eccessivi sconti: la formula si può trovare, a patto che tra oggi e domani il giocatore, che piace pure alla Roma, risponda positivamente alla proposta di contratto quadriennale con opzione per un quinto anno a 1,5 milioni netti a stagione, snodo cruciale della partita.

In attesa di capire la decisione di Rowe, il Bologna lavora con il Tottenham: per Bryan Gil (24), calciatore in cerca di rilancio dopo l’infortunio al legamento collaterale del ginocchio accusato nella scorsa stagione in prestito al Girona. Ma il club inglese ha messo sul mercato anche il nazionale israeliano Manor Solomon (26), trattato dal Leeds, che nel frattempo ha chiuso per Okafor (25) con il Milan.

E’ stato proposto pure il giapponese Nakamura (26) del Reims, altro esterno sinistro d’attacco di piede destro, che lo scorso anno in Francia ha chiuso la stagione con 12 reti e 3 assist, ma al momento le preferenze rossoblù sono per Rowe, e Gil, oltre che per Wesley Gassova (20): qui il problema è il costo unito all’ingaggio del brasiliano che sfonda il tetto salariale e trovare una quadratura tra prestito obbligo e spalmatura degli stipendi non è affare semplice.

Non è semplice fermare neppure il Sunderland, che non accetta il rifiuto del Bologna per Lucumi. La dirigenza ha rigettato una proposta da 28 milioni, ma la dirigenza inglese, forte del sì del giocatore, ha cui ha messo sul piatto 5 anni a 3 milioni netti con opzione per una sesta stagione, ha preannunciato un rilancio.

In arrivo una terza proposta che dovrebbe sfondare il tetto dei 30 milioni, tra parte fissa e bonus, da capire se il Bologna saprà resistere. Chi resiste, intanto è Asllani. Il Bologna non arriva ai 2 milioni richiesti di ingaggio dal giocatore e neppure a 1,8. Ancora non basta, il giocatore vorrebbe 4-5 anni di contratto a 1,7 e 1,8 per sentirsi centrale nei progetti di tecnico e società. Oggi nuovi faccia a faccia a caccia della fumata: il Bologna che ha mollato Nicolussi Caviglia, ma potrebbe tornare su Pessina (28) o Mandragora (28), qualora il colore dovesse essere nero.

Marcello Giordano