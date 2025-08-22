Gli ultimi dubbi alla vigilia dell’esordio. Zortea in gruppo, parte di rincorsa. In mezzo Pobega o Moro con Freuler

E’ tempo di rifinitura, per i rossoblù: il debutto si avvicina e la buona notizia, nella marcia di avvicinamento alla sfida con la Roma è rappresentato dal primo allenamento in gruppo di Nadir Zortea. Italiano avrà due giorni di lavoro per valutare se buttare da subito nella mischia l’ex Cagliari o se puntare – più probabile – su capitan De Silvestri. In tutti i casi, il tecnico ha ora il sostituto e l’eventuale cambio anche a partita in corso, dato che dovrà rinunciare a Emil Holm, ai box fino alla sosta per la lesione del bicipite sinistro. Non ci sono dubbi per la corsia sinistra: la squalifica di Miranda apre le porte della titolarità a Lykogiannis, mentre al centro della difesa, salvo sorprese, il tecnico dovrebbe affidarsi alla coppia in via di formazione e in cerca di automatismi composta da Vitik e Lucumi. Sono tornati in gruppo Ferguson e Bernardeschi e sulla carta da centrocampo in sù, aspettando il sostituto di Ndoye, il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta. Da valutare la condizione di Ferguson, che dopo l’infortunio potrebbe non garantire i 90 minuti: per questo è probabile che Italiano parta con uno tra Pobega e Moro al fianco di Freuler. Indietro di condizione c’è Bernardeschi e davanti Orsolini è una certezza, come pure l’Immobile estivo. Sta ritrovando la condizione Odgaard, che potrebbe agire alle sue spalle con Cambiaghi favorito su Dominguez. A meno che, per questioni tattiche e di copertura, Italiano non opti per Fabbian. Oggi sarà tempo di sciogliere gli ultimi dubbi, prima di ritrovare l’Olimpico, lo stadio del trionfo di Coppa Italia.

m. g.