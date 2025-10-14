Acquista il giornale
Gol e rebus Lucumi sempre sotto i riflettori

Jhon a segno con la sua Colombia: una rete che accende le luci su di lui. E il futuro resta un’incognita con il rinnovo ancora distante

di MARCELLO GIORDANO
14 ottobre 2025
Colombia, Jhon Lucumi viene festeggiato dopo il suo gol al Messico (Afp)

Si è ripreso dopo un inizio di stagione complicato dai malumori e dal mercato. Si è ripreso il centro della difesa rossoblù e nell’anno che porta al mondiale, nell’ultima amichevole disputata con la sua Colombia, si è preso pure il centro della scena segnando il suo primo gol in nazionale, contro il Messico. Jhon Lucumi continua a far parlare di sé e ad attirare attenzioni.

Non è difensore che ha feeling con il gol, Lucumi. A Bologna ne ha segnato uno soltanto, dal 2022 fin qui. Storico e pesante, però: il primo del Bologna in Champions League, per il momentaneo 1-1 con il Lille, all’interno di una partita poi persa (2-1), con una zampata di destro sul primo palo su un calcio piazzato di Lykogiannis dalla sinistra. Cambia lato, palo e battitore: James Rodriguez calcia a rientrare dalla destra e Lucumi irrompe sotto porta per la prima marcatura in nazionale che impreziosisce una partita in cui ha lasciato le breciole al milanista Gimenez e al Messico, Lucumi.

E’ un gol destinato ad aumentare l’interesse nei suoi confronti: quello che in realtà non è mai scemato, da parte del Sunderland. Il club inglese in estate aveva messo sul piatto 30 milioni per strapparlo al Bologna, che si è opposto, dato che era già partito Beukema. Ha sperato fino all’ultimo nella cessione, Lucumi e l’agente, seppur con educazione si era esposto, anche perché in Premier erano pronti a staccargli un assegno da 3 milioni netti a stagione per 5 anni. Niente da fare. L’inizio di stagione è stato contraddistinto da un errore clamoroso con la Roma e dalle difficoltà con il Milan. Le ‘lucumate’, o cali di tensione che dir si voglia, non sono ancora cancellati.

Ma il ragazzo è cresciuto, si è rimesso in carreggiata e con lui il Bologna. Il Sunderland ha spedito emissare a Birmingham per la prima in Europa League e dall’Inghilterra non escludono nuovi assalti a gennaio. Il Bologna invece, ha proposto un rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 con adeguamento dagli attuali 800mila euro a 1,5 milioni.

Basterà per blindare il colombiano? La sensazione non è delle migliori, se è vero che il suo agente ancora non si è palesato a Casteldebole e non ci sono appuntamenti fissati, in casa Bologna hanno la sensazione che difficilmente il procuratore arriverà prima di novembre-dicembre. Il rischio che Lucumi a giugno sia a un anno dalla scadenza c’è ed è alto e nel caso il Bologna sarebbe chiamato a cederlo a prezzo scontato. Da capire se arriveranno offerte a gennaio e se il Bologna, in base al rendimento della squadra e del ragazzo, deciderà di privarsene eventualmente in corsa, qualora non arrivasse il rinnovo. E’ il caso più spinoso alla voce rinnovi Lucumi, perché sui fronti Freuler e Skorupski (scadenza 2026) i lavori e i dialoghi proseguono, come pure per Orsolini (2027). Ma prima del rinnovo, c’è bisogno di ritrovare il Lucumi migliore, in vista di campionato ed Europa League: e dalla Colombia arriva un altro segnale di un giocatore ritrovato.

© Riproduzione riservata

