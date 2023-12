Guidolin punta sulla favola Bologna : "Io sfiorai la Champions, Thiago può farcela"

"Il Bologna sta facendo qualcosa di straordinario e il bello è che mi sembra in crescita. Andare in Champions? Per succedere dovresti lasciarti alle spalle tre big: complicato, perché devono incastrarsi tante cose. Però perché non provarci?". Francesco Guidolin conosce bene gli incastri dell’Europa. Quel fatal 5 maggio 2002 cadendo a Brescia (0-3) all’ultima giornata il suo Bologna virtualmente scivolò dal quarto al settimo posto, passando dal sogno Champions alla realtà Intertoto.

Guidolin, anche nel calcio il tempo annacqua le delusioni? "Quel 5 maggio resta una delle delusioni più cocenti della mia carriera. Prima di scendere in campo eravamo sicuri che, per male che potesse andare, un posto in Uefa lo avremmo conquistato. E invece...".

Era dalla stagione 2002-2003 che il Bologna non aveva tanti punti dopo 15 giornate: addirittura 26, nel suo caso.

"Fino a Natale le vincemmo tutte al Dall’Ara, poi ci fu un calo: ma è col mio Bologna della stagione precedente che oggi bisogna fare il raffronto. E oggi vedo una squadra, quella di Motta, che ha tutto per arrivare fino in fondo".

Il quarto posto a braccetto con la Roma ha scatenato i sogni della città.

"A Bologna fu la prima cosa che mi colpì: è una piazza che ti sta vicina quando le cose non funzionano e che vive sulle ali dell’entusiasmo di fronte alle vittorie. Ripenso a quell’Intertoto: Dall’Ara sempre pieno, nonostante la calura di luglio e agosto".

Se pensa a Motta invece che cosa le viene in mente?

"Ha presa sul gruppo, propensione al cambiamento e idee nuove: sono tutti ingredienti che fanno grande un allenatore. Il calcio cambia e dipende sempre più dai fatturati ma le idee conservano ancora un posto importante. Guardate il Leicester di Ranieri di qualche anno fa e guardate oggi il Girona che comanda la Liga".

Favole belle come quelle del Bologna?

"Il Bologna l’ho visto giocare da favola, è vero: ma se si considerano tradizione e storia della piazza non è in senso stretto una favola. E’ piuttosto un mix vincente di tante componenti: allenatore bravo, buoni giocatori, società forte, tifosi che spingono".

Motta col suo ‘testa alla prossima’ ricorda molto il Guidolin del ‘testa bassa e pedalare’.

"Nel nostro mestiere fai fatica a immaginare quello che accadrà tra un mese: meglio concentrarsi sul presente. Thiago da allenatore capisce le cose prima degli altri, come faceva da calciatore".

Guidolin e l’Europa.

"Con me si sono qualificate a una competizione europea Vicenza, Bologna, Palermo e Udinese: non so quanti allenatori siano riusciti a farlo, considerato che nessuna delle quattro era una big".

E la corte di una big mai?

"Ho sfiorato una big a inizio e fine carriera. Ma sono orgoglioso del percorso che ho fatto".

Motta è destinato a una big? "Ha davanti a sé una carriera luminosa, però intanto oggi è quarto col Bologna. Gli auguro di rivivere il mio 2001-2002: però cambiando il finale".