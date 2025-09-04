Heggem e Bologna: "Mi sto adattando, devo imparare l'italiano"

Bologna, 4 setembre 2025 – E’ arrivato dalla Norvegia, o meglio dalla Championship in punta di piedi e in una partita ha messo d’accordo tutti. Nell’algido sguardo di Torbjorn Heggem c’è la determinazione di chi non è venuto a Bologna per fare la comparsa e contro il Como, al debutto in Serie A, il centrale scandinavo non ha perso tempo offrendo una prestazione più che convincente alla prima occasione datagli da Vincenzo Italiano.

Lo stesso tecnico dei rossoblù ha voluto sottolineare la grande concentrazione che contraddistingue l’ex West Bromwich arrivando a definirlo “un soldato”, evidenziando come lo stesso Heggem abbia voglia di integrarsi velocemente in un reparto e in un campionato per lui inediti.

Concetti ribaditi dallo stesso difensore che dal ritiro della sua nazionale, che tra l’altro è nello stesso girone di qualificazione dell’Italia per i prossimi Mondiali (era titolare nel pesante 3-0 dell’andata), ha parlato delle prime settimane a Bologna: “Ho cercato subito di adattarmi al mio nuovo club - racconta Heggem al magazine norvegese Nettavisen Sport - anche perché c’è una barriera linguistica abbastanza grande”.

A Casteldebole e in campo infatti si parla in italiano e il centrale scandinavo non ha ancora imparato la lingua ma sta facendo del suo meglio per capire le indicazioni di mister e compagni: “Questa transizione è dura. Dal capire tutto ciò che viene detto al non capire nulla. Non abbiamo nemmeno un interprete, quindi i compagni di squadra devono tradurre. Inizierò con gli insegnanti ora, dopo la formazione. Vedremo se è possibile imparare qualcosa ora, anche se sto invecchiando”.

Un aneddoto poi anche sul suo adattamento culinario: "Ho imparato un po' della cultura italiana che pensavo di sapere, ma che non conoscevo. Il primo shock è quando ho ordinato pollo e pasta al ristorante. Non capivo perché arrivassero separati. Ho chiesto ad un uomo vicino a me, ‘prima si mangia la pasta e poi arriva il pollo. Non si mescolano gli ingredienti’ mi ha detto”.

Dopo il debutto convincente con il Como con i colori rossoblù, Heggem sarà in nazionale per le prossime settimane e dovrà giocarsi un posto Kristoffer Ajer e Østigård al centro della difesa norvegese.

Il ct della nazionale Ståle Solbakken ha detto di aver visto le stesse caratteristiche evidenziate da Italiano in Heggem pur non schierandolo titolare nella sfida alla Finlandia di questa sera.