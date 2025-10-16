Heggem tocca il cielo con un dito. Il mondiale vicino, l’attico in centro: "I rossoblù mi hanno voluto tanto»

Il Mondiale americano a un passo. Il cielo di Bologna così vicino da poterlo quasi toccare con un dito. Un viaggio in Europa League che è appena cominciato e che è il preludio a un viaggio ancora più importante nella Storia: quei Mondiali a cui la Norvegia non partecipa da 28 anni e a cui Haaland e compagni non sono mai stati così vicini. "E’ pazzesco vedere come sia cambiato il mondo di Torbjorn nell’ultimo anno", dice la fidanzata Karianne, atleta pure lei (è velocista della nazionale), in una lunga intervista in cui la famiglia allargata degli Heggem si è raccontata al canale televisivo norvegese Tv2. La location sono le Due Torri, dove hanno già fatto un paio di blitz papà Trond, mamma Anne e le sorelle Marte e Synnove.

A Casteldebole invece Torbjorn si ripresenterà oggi, dopo che il cittì della Norvegia martedì notte lo ha fatto riposare in panchina nell’1-1 con la Nuova Zelanda, test amichevole prima del faccia a faccia con l’Italia in programma a novembre. Il senso è che il ragazzo venuto dal freddo solo se la Norvegia tra un mese si ‘suiciderà’ dovrà lottare per prendersi i Mondiali attraverso i playoff. Ma ad oggi pare fantascienza.

E’ invece realtà la crescita esponenziale di Heggem: un percorso che parte da lontano. "Da piccolo ho praticato tanti sport – dice Torbjorn –. Ma tra lo sci di fondo, il salto in lungo e il lancio del giavellotto portavo sempre con me un pallone da calcio". Poi ha convinto papà e mamma a costruirgli un campetto in erba sintetica nel garage, perché a Trondheim giocare all’aperto è un privilegio consentito non in tutti i mesi dell’anno. "Tutti gli esercizi col pallone lui li faceva con entrambi i piedi", testimonia il padre. Il patto in famiglia era chiaro. "I miei genitori mi hanno facilitato nel mio percorso – dice il difensore rossoblù – ma mi hanno sempre posto una condizione: noi ti aiutiamo nella tua passione ma tu devi dare sempre il cento per cento". Torbjorn è un metodico: "Mi ispiro a Ander Ericsson, lo psicologo svedese che sosteneva che per riuscire in qualche cosa bisogna dedicarvi almeno diecimila ore".

Heggem ha perso il conto ma non il ricordo delle tante ore passate sul campo a perfezionare il fisico e la tecnica: "Al Rosenborg il mio allenatore era scioccato per quanto lavoravo prima e dopo l’allenamento con i compagni". Un anno fa, a ottobre, quando era già al West Bromwich Albion, la prima chiamata con la Norvegia, di cui oggi è un titolare fisso.

E il Bologna? "Sono passato dalle certezze inglesi all’incertezza di un campionato nuovo e importante come la serie A – dice –. Ho valutato a lungo questo cambiamento ma quando ho visto che un club come il Bologna, che non butta via i soldi, era disposto a investire così tanto su di me (10 milioni tra cartellino e bonus, ndr) mi sono deciso".

Presto si trasferirà in un attico del centro: e da lì toccherà ancora di più il cielo con un dito. "Se nel calcio vuoi arrivare al top devi essere un po’ pazzo", conclude. Stay hungry, stay foolish. A 26 anni c’è tutto un mondo (e un Mondiale) da prendersi.