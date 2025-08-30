I dolori di Lucumi, il mistero Benja. Le ombre del mercato incombono

Alla vigilia della gara con il Como a scuotere l’ambiente sono le dichiarazioni dell’ad rossoblù Claudio Fenucci a margine dei sorteggi di Europa League. Parole che non chiudono la porta a un’eventuale rivoluzione di fine mercato: "Abbiamo un interessamento del Milan per Fabbian (fresco di convocazione in nazionale da Gattuso, ndr), c’è il pressing del Sunderland per Lucumi e vedremo se arriverà una richiesta di Dominguez per la Roma". C’è pure una precisazione: "Dove non avremo possibilità di sostituire calciatori rimarremo così, ma gli esterni sono molti". Qualche valutazione, complici i problemi di lista, andrà fatta. Uno tra Dominguez e Karlsson è di troppo e di offerte ufficiali per lo svedese ancora non ce ne sono, anche se l’Udinese lo marca stretto. Il problema è che la Roma, dopo il rifiuto di Sancho del Manchester United e date le difficoltà nell’arrivare a George del Chelsea, ha sondato il terreno per il talento rossoblù Dominguez. Sarà partita che si giocherà dopo Bologna-Como, anche in virtù del fatto che l’argentino non è stato convocato dall’Albiceleste.

E l’altra partita fondamentale è legata a John Lucumi, che dopo le difficoltà di concentrazione e il crollo emotivo al termine di Roma-Bologna, è stato convocato per la sfida col Como ma rischia seriamente di guardarla dalla panchina. Il colombiano ha accusato un problema muscolare di lieve entità all’interno coscia, vuole il Sunderland, che gli propone 3 milioni netti di ingaggio per 5 anni a fronte di una proposta da 30 milioni più percentuale su futura rivendita al Bologna, e Italiano dopo le dichiarazioni post Roma riguardanti giocatori al cellulare con l’agente tra un allenamento e l’altro che parevano dirette proprio al suo centrale, dovrebbe partire con Heggem al fianco di Vitik in difesa.

Intanto il Bologna cerca alternative: piace Morato (24), brasiliano mancino del Nottingham, fresco dell’acquisto di Savona dalla Juventus, ma costa e non è operazione semplice. Diogo Leite (26) tratta il rinnovo con l’Union ed è conteso dal Girona, Salisu (26) del Monaco è complicato dai 2,5 milioni di ingaggio del giocatore e dalla voglia dello stesso di continuare a misurarsi con la Champions. Morale, il braccio di ferro tra Lucumi, il Sunderland e il Bologna continua ed è destinato a essere risolto dopo il Como.

In casa rossoblù dirigenza e tecnico ragionano su piani last minute: cedere Karlsson, tenere Dominguez, ragionare su un Bernardeschi trequartista e abbassare Fabbian tra i centrocampisti, che con lui diventerebbero 5 nell’ottica dell’allungamento della rosa. Anche perché il Salisburgo, pare poco intenzionato a cedere Maurits Kjærgaard (22) ai rossoblù, ora che è certo che li incontrerà sul proprio cammino in Europa League. Intanto, Okwonwko e Corazza viaggiano verso il prestito in serie B, Ilic ha proposte dall’estero. Dopo Como, le scelte definitive: quelle destinate a raccontare se sarà rivoluzione di fine mercato o meno.