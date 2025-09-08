I due centrocampisti in campo con le nazionali di Svizzera e Croazia. Freuler e Moro, lavori in corso

Orsolini e Fabbian a caccia di... Heggem. Moro e Freuler a caccia di conferme, rispettivamente, per Croazia e Svizzera. Pure Ferguson, con la sua Scozia, ha bisogno di punti in chiave Mondiale. Il tutto mentre Vitik, dall’alto della classifica luccicante della Repubblica Ceca nel proprio girone di qualificazione al Mondiale 2026 (4 vittorie e una sconfitta) si ‘riposerà’ sfidando domani in amichevole l’Arabia Saudita. Sono gli impegni di queste ore dei nazionali rossoblù, che Vincenzo Italiano segue con occhio attento e insieme preoccupato considerato quello che è successo a Sulemana ancor prima di scendere in campo con il Ghana.

Il secondo giro di impegni dei nazionali rossoblù questa notte vede in campo Orsolini e Fabbian nell’Italia che a Debrecen (Ungheria) sfida Israele. Nel mirino c’è la Norvegia di Heggem, che è in fuga nel girone degli azzurri: Heggem e compagni però scenderanno in campo domani nella sfida casalinga con la Moldavia.

È partita col piede giusto la Svizzera di Freuler, stanotte chiamata a bissare la larga vittoria col Kosovo all’esordio (4-0) affrontando in casa la Slovenia. Lanciatissima la Croazia di Moro, che oggi se la vedrà col Montenegro. Quanto alla Scozia di Ferguson, il viaggio in Bielorussia deve portare punti alla causa dopo il pari con la Danimarca.

L’ultimo nazionale rossoblù a scendere in campo sarà Lucumi, che con la sua Colombia, già aritmeticamente qualificata al Mondiale, nella notte tra mercoledì e giovedì affronterà il Venezuela.

