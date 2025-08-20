I due lavorano con i compagni. Lo scozzese ha bruciato le tappe per non mancare il match d’esordio. E i tifosi preparano l’esodo. Berna e Ferguson in gruppo. Già 1.500 per Roma

Sorpresa doppia: in un colpo solo Vincenzo Italiano recupera alla causa due pedine fondamentali come Federico Bernardeschi e Lewis Ferguson. Se per Bernardeschi la speranza di farlo entrare nella lista dei convocati per Roma covava da una decina di giorni, alla voce Ferguson nessuno a Casteldebole dieci giorni fa, quando il club comunicò per lo scozzese una "lesione di primo grado al polpaccio sinistro", avrebbe scommesso su tempi così brevi di recupero.

Il Bologna, anzi, mise nero su bianco tempi di guarigione "di circa tre settimane".

Di fatto, invece, Ferguson ha dimezzato la convalescenza lavorando duro prima all’Isokinetic e poi sul campo. Sia lui che Bernardeschi, un altro rientrato ieri in gruppo dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata l’1 agosto nel test con la Vis Pesaro, entreranno venerdì nella lista dei convocati per il Roma-Bologna prima di campionato?

Questo è da vedere, perché vale la solita regola: un conto è la guarigione clinica, altro è il raggiungimento della condizione necessaria per disputare anche uno scampolo di partita. Italiano valuterà e deciderà.

Hanno invece già deciso di seguire la squadra sabato notte a Roma i millecinquecento tifosi che hanno acquistato il tagliando del settore ospiti dell’Olimpico. Il biglietto costa 35 euro ed è acquistabile sul circuito Vivaticket. Tornando al campo, Italiano alle prese con l’emergenza in difesa (Holm è infortunato e Miranda è squalificato) oggi proverà l’undici titolare anti-Roma tra le quattro pareti di Casteldebole nella partitella di allenamento con il Medicina Fossatone, squadra che milita nel girone B del campionato di Eccellenza.

L’amichevole andrà in scena alle 10,30 al ‘Galli’. Tre ore dopo, alle 13,30, l’ultimo innesto dal mercato, il difensore norvegese Torbjorn Heggem, sarà presentato ufficialmente nella sala stampa di Casteldebole

. Heggem già da un paio di giorni si allena con i nuovi compagni e ogni allenamento (o amichevole) è buona per accelerare il rodaggio. Di sicuro il nazionale norvegese si accomoderà sabato notte sulla panchina dell’Olimpico, pronto per dare una mano in corso d’opera.

