I grandi assenti: Lollo, fuori dalla lista, segue la squadra. Ciro e Casale a Casteldebole a lavorare. De Silvestri, motivatore del gruppo. Immobile cerca di bruciare le tappe

BIRMINGHAM (Inghilterra)

Un anno fa fu escluso dalla lista Champions e la scelta fece male. La risposta, però, fu da gran signore e da professionista impeccabile qual è. A spronare i compagni, ad accompagnarli nelle trasferte Champions per caricarli da un punto di vista emotivo e scaricarli di ansie e paure. Lorenzo De Silvestri ha ormai un duplice ruolo: calciatore, come domenica con il Genoa, ma pure riferimento del gruppo, un ‘welcome manager’ che aiuta i nuovi arrivati a inserirsi nella vita di tutti giorni e sul campo.

All’esclusione dalla lista Uefa, quest’anno era preparato e la risposta è stata identica. Primo a scendere sul campo per la rifinitura pre Aston Villa, ed è lui a tirare il gruppo negli esercizi di riscaldamento. Poche parole di incoraggiamento, tanto silenzio e dedizione per il lavoro per dare l’esempio.

E’ diventato padre e fuori dalla lista Uefa avrebbe potuto approfittarne per rimanere a Bologna. Invece, nel primo pomeriggio è salito sul charter che ha portato i rossoblù a Birmingham: insomma, Lollo non molla nulla. E non mollano nulla neppure Immobile e Casale, rimasti a Bologna insieme agli altri infortunati, Pobega e Sulemana.

Il Bologna rientrerà domattina da Birmingham e sabato salirà nuovamente sull’areo direzione Lecce. Non ci sarà tempo per riposare e recuperare. Hanno invece voglia di bruciare i tempi gli infortunati.

E allora ecco la scelta di tenerli tutti a Casteldebole per fare svolgere terapie e allenamenti differenziati tanto oggi quanto domani.

Anche perchè Casale ha svolto il primo allenamento parziale in gruppo mercoledì e per domenica ha chance di tornare tra i convocati al Via del Mare. Intanto, Immobile scalpita. E’ il grande escluso di questa Europa League. Scelta che anche in questo caso ha fatto male all’attaccante, che si è infortunato a Roma all’esordio: lesione al retto muscolare della gamba destra, lesione profonda con tempi di recupero stimati attorno ai 2 mesi.

Sulla carta dovrebbe rientrare a Firenze il 26 ottobre o con il Torino il 29, essendosi infortunato il 23 agosto. Ma ha già iniziato gli allenamenti differenziati in campo e culla la speranza di potere tornare tra i convocati dopo la sosta di ottobre per le nazionali, il 19 a Cagliari. Immobile prova a bruciare le tappe. Al lavoro pure Pobega che potrebbe rientrare al Dall’Ara con il Pisa, ma spera di anticipare con il Friburgo.

E per quel che riguarda Sulemana, infortunatosi al legamento collaterale del ginocchio con la nazionale, dovrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo durante la sosta.

Marcello Giordano