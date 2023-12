I precedenti

Torino, Monza e Lecce: le partite della Grande Rabbia sono scolpite a caratteri di fuoco nella memoria di Motta, dei dirigenti del Bologna e del tifoso rossoblù. La lista delle giuste recriminazioni si apre il 27 agosto, in Juventus-Bologna 1-1 all’Allianz Stadium, con un rigore solare non fischiato dall’arbitro Di Bello (con Fourneau e Nasca al Var) per il contatto in area bianconera tra Iling-Junior e Ndoye. Il 28 settembre, ecco Monza-Bologna 0-0, falsato da un gol annullato a Ferguson dall’arbitro Pezzuto per un fallo inesistente di Zirkzee ai danni di Caldirola. Poi si passa al Lecce-Bologna 1-1 di due giorni fa, con il rigore trasformato da Piccoli al centesimo minuto concesso per uno sviluppo dell’azione dei salentini ben oltre i 5 minuti di recupero assegnati da Doveri. Senza questa contestata coda Nasca al Var, oltre a segnalare la posizione regolare di Dorgu che fa l’assist, non avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro sull’abbraccio in area rossoblù tra Calafiori e Falcone.