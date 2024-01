I PRECEDENTI. Regna l’equilibrio nella competizione

Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, vanta due soli precedenti col Bologna: un 2-2 sul campo del Verona nel 2020-21 e l’1-1 tra i rossoblù e il Monza al Dall’Ara del gennaio di un anno fa. Sono 10 i precedenti tra Fiorentina e Bologna in Coppa Italia, con un bilancio in totale equilibrio: tre vittorie a testa e quattro pareggi. Una curiosità: Fiorentina e Bologna si affrontano nei quarti della Coppa Italia per la prima volta nella storia. Occhio a Bonaventura, che in campionato ha già segnato 6 volte ai rossoblù.