I rebus della vigilia: Odgaard dovrebbe riprendersi il ruolo di ’sottopunta’. Debutto della terza maglia ideata da Macron. Torna Freuler, ballottaggio Rowe-Cambiaghi

Poco più di un anno fa, a Genova, divenne l’uomo della svolta: l’uomo attorno al quale Italiano ridisegnò il suo Bologna con il 4-2-3-1. Lui è Jens Odgaard. Correva il 19 ottobre e con un gol, quello del momentaneo 0-2 dopo il vantaggio firmato Orsolini, provò a lanciare la fuga. Il Bologna sarebbe stato ripreso, ma quella sarebbe stata la gara che avrebbe segnato la svolta stagionale. A Lecce Odgaard è tornato, dopo l’operazione della scorsa primavera che ne ha pure complicato la preparazione. E in Salento come a Genova, la gara è finita 2-2 e Orsolini ha segnato la prima rete rossoblù. Che Italiano conti su una nuova svolta è certo che pensi di insistere su danese e sull’azzurro pare certo, a caccia di gol e protagonisti in Europa.

E’ tempo di Europa League e di esordio casalingo nella competizione Uefa: e pure di una nuova rivoluzione. O meglio di turn over, nell’ottica della gestione delle risorse e delle forze, ma su di loro dovrebbe insistere.

Il tecnico medita di cambiare 5-6 elementi rispetto all’undici titolare schierato a Lecce. E il numero maggiore di elementi in rotazione potrebbero riguardare nuovamente quella difesa che fatica a trovare continuità tra partite in successione e infortuni. A destra dovrebbe tornare Zortea, anche per evitare di sovraccaricare Emil Holm, che in Salento ha giocato la prima stagionale. A sinistra si candida Lykogiannis. Al centro, probabile l’impiego di Lucumi e Vitik. A centrocampo tornerà Freuler: è corsa a due per la seconda maglia in mediana.

Il turn over e pure le prove di rifinitura, fanno pensare che possa toccare nuovamente a Moro, con il turno di riposo concesso a un Ferguson ancora a caccia della migliore condizione, ma non è escluso che Italiano dia continuità allo scozzese, che prima dell’infortunio al ginocchio migliorava di condizione e rendimento giocando. E’ uno dei ballottaggi.

Sulla trequarti, invece, Odgaard dovrebbe iniziare dal primo minuto al posto di Fabbian: questo anche perché Bernardeschi potrebbe dare il cambio tanto al danese, qualora non avesse i 90 minuti nelle gambe, quanto a Orso, che a Lecce è partito titolare. A sinistra, il tecnico potrebbe dare continuità nuovamente a Rowe, che ha cominciato forte nell’ultimo turno e che poi si è spento cammin facendo, con la speranza che la continuità e la notte europea lo accendano, contando pure su un Cambiaghi che fin qui ha fatto la differenza soprattutto spaccando le partite a gara in corso.

Curiosità, infine, per vedere il debutto della terza maglia ideata da Macron.