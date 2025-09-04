I rinnovi, le priorità del Bologna. Continuità: da Skorupski a Orso

Chiuso il mercato, e in attesa di una decisione definitiva su Mihajlo Ilic, si apre un’altra partita, a Casteldebole: quello relativo al rinnovo di diversi pezzi da novanta: da Skorupski a Freuler, da Orsolini a Lucumi, queste le priorità. Ma ci sono pure altre situazioni da valutare: il lavoro della dirigenza è tutt’altro che finito. Per tempistiche, Skorupski ha la priorità: il portiere è in scadenza al 30 giugno 2026, come pure Freuler, ma per il centrocampista svizzero il Bologna ha la possibilità di far valere un’opzione unilaterale per estendere l’accordo fino al 2027, per il portiere no. Se ne inizierà a parlare con il rientro dei nazionali. Tra metà settembre e novembre, oltre ai colloqui individuali, ci saranno contatti o appuntamento con gli agenti dei calciatori. Colloqui che chiameranno in ballo pure Orsolini e Lucumi.

"Parleremo di rinnovo e non andremo troppo in là", ha dichiarato Fenucci qualche settimana fa in relazione al numero 7, bandiera rossoblù e capocannoniere della scorsa stagione. La stagione record gli è valso il ritorno in nazionale e Gattuso lo sta pure provando in formazione in vista della sfida di domani con l’Estonia: sarebbe un altro traguardo individuale dell’Orso, che darebbe risalto ai colori rossoblù. A giugno sarà a un anno dalla scadenza, ha rifiutato una ricca offerta araba in estate (da 10 milioni di ingaggio a stagione), non ha aperto alle sirene di Milan e Manchester.

"Salvo cose clamorose resto qui. Ora il club ha altre priorità, parleremo a tempo debito di rinnovo fino al 2029", disse Orsolini in ritiro. Orsolini ha una parola sola, aspetta il Bologna ed è uno dei casi urgenti. Come pure Lucumi, che avrebbe voluto l’Inghilterra, il Sunderland e un quinquennale da 3 netti a stagione da 5 anni. Il Bologna proverà a ricucire con una proposta di prolungamento da 1,5 milioni netti (ne guadagna 800mila) fino al 2029. Questo anche per evitare due rischi: che a giugno il colombiano sia a un anno dalla scadenza e vendibile a prezzo di saldo, o, ancor peggio che Lucumi si appelli all’articolo 17 Fifa per ottenere la cessione già a gennaio.

In scadenza nel 2026 figurano pure Lykogiannis, Immobile, De Silvestri e Bonifazi. Ma i primi due hanno un’opzione fino al 2027 a favore del Bologna, che potrà valutare con calma il da farsi, per De Silvestri si capirà a fine stagione se vorrà continuare o se questa, come pare probabile, possa essere l’ultima stagione, mentre Bonifazi è fuori dai programmi e destinato all’addio, anche prima di giugno se sarà possibile. Odgaard e Miranda hanno invece contratto in scadenza al 2027, ma con opzione, ergo sono casi che non hanno urgenza nell’agenda dei rinnovi. Freuler, Lucumi, Orsolini e Skorupski: ecco le priorità.