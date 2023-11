I rossoblù alla giornata della colletta alimentare. I figli di Saputo volontari al Centro Lame

Anche il Bologna è sceso in campo nella ‘Giornata nazionale della colletta alimentare’. Tra i dipendenti e tesserati del club che hanno invitato i clienti del Centro Lame a donare parte della spesa alle persone in difficoltà c’erano Luca e Jesse Saputo, primogenito e quartogenito del presidente rossoblù, che in questi giorni è volato a Montreal ma che sarà al suo posto per la sfida col Torino. Con i due Saputo si sono cimentati nel ruolo di volontari, tra gli altri, il responsabile marketing Chris Winterling, il fisioterapista Luca Ghelli e il magazziniere Matteo Campagna.