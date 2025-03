I rossoblù e il quinto posto. Il fatturato in trasferta?. Deve essere migliorato

La rincorsa all’Europa dei rossoblù continua. Reso il Dall’Ara un fortino quasi inespugnabile e alzato a livello da record il rendimento casalingo, la missione di Italiano e del Bologna è ora quello di ritrovare il passo lontano da casa. A partire da Verona.

Prendendo in esame il solo rendimento interno, i rossoblù sono secondi, insieme con il Napoli, con 29 punti in 14 gare: uno solo in meno dell’Inter che come i partenopei ha giocato una gara in meno rispetto al Bologna a domicilio.

La media è di 2,07 punti a partita davanti al proprio pubblico, rendimento record, da Champions, davanti a Roma e Juventus (28 punti in 14 gare), meglio di Fiorentina (27 punti in 14 gare), Atalanta e Lazio (25 punti in 13 gare). E fuori? Globalmente le cose non vanno male: con 18 punti in 13 gare, il Bologna è al sesto posto, insieme con la Fiorentina, alla media di 1,38 punti a partita.

Il problema è che nel nuovo anno è arrivata la frenata: delle ultime 5 trasferte, il Bologna ne ha vinta una soltanto (a Torino contro i granata, e correva il mese di dicembre), mettendo insieme tre pareggi con Inter, Empoli e Lecce e un ko con il Parma.

Ovvero, 6 punti in 5 gare, poco più di un punto a partita, che diventa un punto di media tondo nelle ultime 7 trasferte, risalendo pure al pareggio con la Juventus e al ko di Roma con la Lazio.

Lontano dal Dall’Ara, il Bologna viaggia alla metà della velocità, insomma. Eppure, a inizio stagione, quando ancora la transizione tra Motta e Italiano era in corso con annesse difficoltà, proprio lontano da Bologna i rossoblù si costruirono la possibilità di poter animare la rimonta in chiave europea: d’accordo il ko di Napoli, poi arrivò il pareggio di Como, le vittorie con Monza e Cagliari, un pareggio e Genova e una vittoria con la Roma: ovvero 11 punti nelle prime 6 trasferte e media di 1,83 punti a gara.

Se un anno fa l’impresa Champions fu costruita di partita in partita, spostando sempre più avanti la meta, in questa stagione società e allenatore hanno alzato l’asticella di responsabilità e obiettivi fissando da subito l’obiettivo Europa. Lo ha ribadito Italiano anche dopo l’ultima vittoria con il Cagliari.

Con una precisazione: "Se vogliamo regalarci delle soddisfazioni, dobbiamo fare meglio: soprattutto lontano in trasferta, a partire da Verona". Impossibile chiedere di più alla squadra al Dall’Ara, dopo 5 vittorie consecutive, se non di aumentare il livello di attenzione e limitare le vittorie in rimonta, che portano via energie fisiche e mentali.

Ma servono punti pesanti in trasferta con Verona, Venezia, Atalanta, Udinese, Milan e Fiorentina per continuare a coltivare l’obiettivo Europa.