I rossoblù sono già nel futuro. Odgaard e Moro, rinnovi in cantiere. A Casteldebole si gioca d’anticipo

Non solo Freuler, Lucumi e Orsolini: il Bologna prova a strappare i prolungamenti del contratto pure a Odgaard, Moro e Castro. E’ tempo di programmazione: dalle risposte dipenderanno le strategie del mercato invernale ma soprattutto di quello estivo, dato che a oggi l’intenzione è quello di ritoccare poco o nulla la squadra in inverno. Ma a giugno scadrà il contratto dello svizzero, vicino al prolungamento, e Lucumi, Orsolini, Odgaard e Moro saranno a un anno dalla scadenza: ergo, rinnovo o addio. E per Castro si prova a giocare con grande anticipo.

Che dopo i prolungamenti di mister Italiano, Ferguson e Skorupski (arrivati tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella in corso) si tratti sui fronti Freuler, Orsolini e Lucumi non è una notizia. Sui primi due c’è grande fiducia, sul terzo meno, ma si attende l’incontro con l’agente che potrebbe palesarsi solo tra novembre e dicembre.

La notizia è che sono iniziati dialoghi e trattative anche per Odgaard e Moro, in scadenza al 2027, acquistati per cifre bassissime (4 milioni il danese, 2,5 milioni il croato), ma sempre più centrali nelle rotazioni di Italiano, specie Jens, trequartista e attaccante aggiunto con un contratto tra i più bassi della rosa: 600mila euro, 100mila in più diu Castro, duecento in meno di Moro, mentre la media dei titolari si aggira tra il milione e il milione e 800mila euro. Le trattative sono iniziate, la prima offerta è stata recapitata a Odgaard, Moro e Castro, con proposte di prolungamento fino al 2029 e adeguamento attorno al milione. Si attendono risposte.

L’ultima estate ha chiuso un ciclo. Dopo la conquista di Champions e Coppa Italia, con le partenze di Beukema, Ndoye, Aebischer, Posch e Urbanski il Bologna ha chiuso un cerchio iniziato con le plus valenze realizzate l’estate prima con le partenze di Calafiori e Zirkzee e i mancati riscatti di Kristiansen e Saelemaekers. Nel contempo ne ha aperto uno nuovo, con cui è convinto di poter aprire una nuova fase, e i risultati stanno fin qui confermando le aspettative: quelle di confermare il Bologna in pianta stabile tra le squadre che ambiscono ambiscono all’Europa.

E allora, ecco le trattative per completare il quadro dei rinnovi e blindare i giocatori della rosa. Anche in caso di risposte negative, il Bologna avrebbe comunque indicazioni in vista del mercato della prossima estate, sui giocatori da sostituire. La politica delle cessioni a fronte di offerte irrinunciabili proseguirà e i rinnovi sarebbero comunque funzionali, perché aumenterebbero le valutazioni dei cartellini e il potere del club in fase di trattative ed eventuali offerte. L’ultimo bilancio dice che il Bologna ha alzato il costo del lavoro. E’ pronto ad alzare ulteriormente l’asticella, a fronte di un dato: che a un monte ingaggi più elevato corrispondono risultati migliori e soprattutto plus valenze migliori alla voce cessioni.