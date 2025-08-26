Ieri è scattata la terza fase della vendita per la competizione europea: lunghe code per i tifosi online. Venerdì a Montercarlo il sorteggio. Febbre da Coppa, abbonamenti a quota 15.000

Sono già quindicimila gli abbonamenti venduti per le quattro partite al Dall’Ara della prima fase di Europa League, traguardo che in teoria rende non lontana l’ipotesi di poter replicare le circa ventimila tessere sottoscritte la scorsa stagione per le quattro gare casalinghe di Champions. Ieri è scattata la terza fase della mini-campagna d’Europa, accompagnata da qualche problema di collegamento col sito ufficiale del club. Dall’1 settembre, lo ricordiamo, scatterà la quarta e ultima fase, quella della vendita libera dei posti rimasti vacanti. Una spinta finale ad acquistare la tessera per il cammino in Europa sicuramente lo darà il sorteggio di venerdì che stabilirà avversari e date delle otto partite della prima fase della competizione continentale.

Al Grimaldi Forum di Montecarlo tutto è pronto per un sorteggio che viaggerà in coppia con quello della Conference League. L’ora X sono le 13 di venerdì, quando scatterà il sorteggio in versione digitale. Tra oggi e giovedì, con gli ultimi turni eliminatori, saranno infatti definite tutte e 36 le squadre del maxi-girone e l’Uefa avrà il quadro completo delle partecipanti.