Ieri l’ad rossoblù ha visto il ministro, in città per la Davis. Sul tavolo, i fondi dal governo per il restyling. Stadio, incontro Fenucci-Abodi

Contatto avvenuto. Come anticipato due giorni fa, la visita del Ministro dello Sport Andrea Abodi a Bologna in occasione della conferenza di Davis Cup di tennis, è stata foriera di un incontro con l’ad rossoblù Claudio Fenucci. Incontro che il dirigente rossoblù ha tenuto in doppia veste: quello di Amministratore Delegato del Bologna, ma pure di consigliere di Lega. Il tema stadi, in vista di Euro 2032 che vedrà l’Italia affiancare la Turchia come paesi organizzatori della manifestazione, è caldo, come quello degli stanziamenti di fondi per restyling di impianti esistenti e nuovi stadi.

Caldo, a maggior ragione dopo le dichiarazioni del presidente della Figc Gravina, che ha invitato il mondo politico ad affrettarsi nel creare le condizioni per investimenti sulle infrastrutture calcistiche: "Abbiamo bisogno di qualcosa che incentivi la nostra attività e consenta a chi investe di avere un percorso agevolato. Il privato che ha voglia di investire deve essere supportato dallo Stato. Torino mi sembra già una realtà pronta, lo è Roma e devo ringraziare Sport e Salute, che a breve incontrerà l’Uefa per un progetto di investimenti. C’è fermento a Bologna, Cagliari, Palermo e una novità nell’interesse della città di Salerno".

Fenucci ha un doppio interesse. Il Comune di Bologna ha inviato la lettera di candidatura della piazza per Euro 2032, altre realtà, come spiegato dal presidente Figc, attendono certezze per partire. Anche Bologna, che ha il progetto di restyling pronto ma ha visto lievitare i costi di un progetto partito nel 2016 e rivisitato nel 2018 da 80 milioni a 220, con partecipazione di Palazzo d’Accursio per 40 milioni. Per avviare e completare il percorso di restyling del Dall’Ara, mancano circa 80 milioni, che la piazza rossoblù spera di ricavare da fondi e strumenti messi a disposizione del Governo: la richiesta del mondo sportivo alla politica è quella di velocizzare aspetti autorizzativi e urbanistici del decreto sport, con chiarezza sui sui decreti attuativi che ancora mancano, per capire come i fondi saranno distribuiti e in quali forme e tempi, aspettando la nomina del commissario dedicato.

L’incontro tra Fenucci e Abodi è un primo passo. Ora si attendono nuovi confronti tra Bologna e Comune. Ci sono stati contatti tra il Sindaco Lepore e Fenucci nell’ultima settimana, è atteso un nuovo vertice tra l’ad rossoblù e il direttore Generale del Comune Valerio Montalto, responsabile per l’attuazione degli interventi infrastrutturali e interventi urbani complessi.