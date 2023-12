IL 17 DICEMBRE I GIALLOROSSI AL DALL’ARA. Già 21mila biglietti venduti per la sfida alla Roma

Lo ‘Special One’ al Dall’Ara fa sempre il suo effetto: anche in termini di presenze allo stadio. E così la prevendita per il Bologna-Roma del 17 dicembre (calcio d’inizio alle 18) a Casteldebole procede con qualche piccolo aggiustamento nei numeri: sono già circa 21 mila, tra abbonati e possessori di biglietto, gli spettatori garantiti per una gara di capitale importanza anche per saggiare le ambizioni di Europa.

Sempre al Dall’Ara, ad ogni partita in casa, nel frattempo si gioca un’altra importante partita: quella del recupero delle eccedenze di cibo del catering rossoblù a vantaggio dei più bisognosi. Le sale hospitality dello stadio gestite da Dettagli Catering e i punti ristoro di Camst Group non buttano infatti mai nulla ma ‘girano’ il cibo rimasto all’Arca della Misericordia, ente no profit che aiuta le famiglie bisognose del territorio bolognese. Un modo eccellente per coniugare sport e solidarietà.